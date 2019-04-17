Пожар в подвале дома №24 по улице Мичурина ликвидировали

Возгорание кабеля в подвале 17-этажного дома по улице Мичурина ликвидировано. Об этом GOROD48 сообщили в ГУ МЧС РФ по Липецкой области. Всего из дома были эвакуированы пожарными и вынуждены спешно выйти на улицу около 100 человек.





Однако вместо того, чтобы после этого тушить пламя пожарные несколько десятков минут ждали прибытия аварийной бригады энергетиков - без отключения электричества ликвидация возгорания была невозможной.

Напомним, что кабель под напряжением задымил в доме №24 по Мичурина около 19.00 . В 19.05 пожарные получили соответствующий вызов и к дому спешно прибыли 4 отделения пожарных оснащенных 50-метровым коленчатым подъемником. Спасатели сразу начали эвакуацию людей из подъезда, в котором горел кабель.Однако вместо того, чтобы после этого тушить пламя пожарные несколько десятков минут ждали прибытия аварийной бригады энергетиков - без отключения электричества ликвидация возгорания была невозможной.