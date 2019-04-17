сегодня, 20:54
Пожар в подвале дома №24 по улице Мичурина ликвидировали
Возгорание кабеля в подвале 17-этажного дома по улице Мичурина ликвидировано. Об этом GOROD48 сообщили в ГУ МЧС РФ по Липецкой области. Всего из дома были эвакуированы пожарными и вынуждены спешно выйти на улицу около 100 человек.
Однако вместо того, чтобы после этого тушить пламя пожарные несколько десятков минут ждали прибытия аварийной бригады энергетиков - без отключения электричества ликвидация возгорания была невозможной.
Елена
Елисей
Вася
Пожпрные молодцы всех спасли
Плати за свет
Заваркина