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Пожар в подвале дома №24 по улице Мичурина ликвидировали

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#пожар
Пожар в подвале дома №24 по улице Мичурина ликвидировали

Возгорание кабеля в подвале 17-этажного дома по улице Мичурина ликвидировано. Об этом GOROD48 сообщили в ГУ МЧС РФ по Липецкой области. Всего из дома были эвакуированы пожарными и вынуждены спешно выйти на улицу около 100 человек. 

Напомним, что кабель под напряжением задымил в доме №24 по Мичурина около 19.00. В 19.05 пожарные получили соответствующий вызов и к дому спешно прибыли 4 отделения пожарных оснащенных 50-метровым коленчатым подъемником. Спасатели сразу начали эвакуацию людей из подъезда, в котором горел кабель.

Однако вместо того, чтобы после этого тушить пламя пожарные несколько десятков минут ждали прибытия аварийной бригады энергетиков - без отключения электричества ликвидация возгорания была невозможной.
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#пожар

Комментарии (6)

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Елена

10 минут назад
Пока будет эта вечная стройка,пожарные могут далеко от дома не отезжать.
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Елисей

11 минут назад
Уважаемые Уваркина и Артамонов. Спасибо,что допустили все это. А ведь сколько мы вам писали. Говорили,что беда будет из-за котлована,который с вашего тихого разрешения никто не спешит достраивать. А деньги люди отдали. Приезжайте снова. Посмотрите.
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Вася

32 минуты назад
Всё как всегда, через жопу.И это новый дом
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Пожпрные молодцы всех спасли

34 минуты назад
))))))))
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Плати за свет

35 минут назад
Лэск сила
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Заваркина

сегодня, 21:17
Я ещё не успела проинспектировать а уже все затушили.
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