В Липецке скончался знаменитый математик

Анатолий Калитвин умер на 67-ом год жизни.

Накануне в Липецке скоропостижно скончался бывший проректор ЛГПУ, талантливый педагог и ученый, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, отличник Народного просвещения, почетный работник высшего профессионального образования, ветеран труда, лауреат премии Липецкой области имени К.А. Москаленко, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования Анатолий Калитвин. Ученый скончался на 67-ом году жизни, до последнего дня он руководил кафедрой математики и физики Института естественных, математических и технических наук.

Отпевание Анатолия Калитвина состоится завтра, 18 апреля. В 11 часов в Никольском храме (Торговая площадь). Ученого похоронят в селе Ратчино Добровского района. С 17 часов в столовой второго корпуса ЛГПУ будут проходить поминки, сообщили GOROD48 в вузе.



Анатолий Калитвин посвятил больше 40 лет. За свои заслуги был награжден медалью «Во славу Липецкой области», знаком «За заслуги перед Липецким государственным педагогическим университетом», Почетными грамотами Рособразования, благодарственными письмами администрации Липецкой области, занесен в энциклопедию «Лучшие люди России» и награжден одноименной медалью.



В 1973 году Калитвин окончил с отличием физико-математический факультет, тогда еще Липецкого государственного педагогического института по специальности «Математика», и после обучения в аспирантуре при кафедре математического анализа РГПУ имени А.И. Герцена в 1984 году вернулся в свой родной вуз уже преподавателем.



Анатолий Калитвин, выдающийся ученый, посвятивший свою жизнь исследованиям в области математического анализа, был основателем и руководителем руководил научной школой «Операторы и уравнения с частными и дробными интегралами и их приложения».Всю свою жизнь он посвятил науке. Им опубликовано более пятисот научных работ, в числе которых 10 монографий по теории операторов и уравнений с частными интегралами, имеющих прикладное значение во многих областях науки и техники, ряд из которых опубликованы в крупных российских академических журналах, в журналах Scopus, журналах перечня ВАК. Анатолий Калитвин неоднократно выступал с научными математическими докладами на крупнейших международных конгрессах и конференциях в Греции, Германии, Беларуси, Украине и во многих ведущих вузах России.

В течение 11 лет руководил школой молодых ученых Липецкой области по проблемам естественных наук и их преподаванию. Он внес огромный вклад в подготовку научных и научно-педагогических кадров, воспитал не одно поколение педагогов, под его руководством защищались кандидатские диссертации.



На протяжении долгих лет он был бессменным заведующим кафедрой, более 9 лет являлся проректором по научной работе университета, трепетно относился к своим коллегам, защищал их интересы, был тактичен и деликатен при решении любых вопросов, пользовался авторитетом среди коллег и студентов.

