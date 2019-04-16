В Липецке споют на рекорд России

В мэрии появилась идея, которую чиновники хотят тиражировать по всей стране.

Как стало известно GOROD48, в этом году администрация Липецка намерена попасть в Книгу Рекордов России. Как? На этот вопрос отвечает и.о. главы Липецка Евгения Уваркина:



- В прошлом году в строю «Бессмертного полка» Липецка прошли 80 тысяч горожан. Это свидетельство того, что связь поколений не прервана, что липчане помнят и чтут своих дедов и прадедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. У нас родилась идея: в этом году объединить участников шествия «Бессмертного полка» еще одной акцией, совместным исполнением самой народной песни страны, «Дня Победы». Мы хотим сделать это на площади Петра Великого, конечном пункте движения колонны. Если мы все вместе исполним эту песню, то установим своеобразный рекорд. Поэтому мы начали переговоры с экспертами Книги Рекордов России, чтобы те зафиксировали этот факт. А потом мы передадим эстафету другим городам страны.



Председатель департамента культуры и туризма мэрии Сергей Малько сообщил, что на площади Петра Великого, куда с улицы Советской спустятся участники акции «Бессмертного полка», будет установлена сцена. На ней перед началом праздничной концертной программы «Солдатские привалы» песню «День Победы» исполнит профессиональный певец, а вместе с ним споют ее и все горожане.



- На экран будет по типу караоке выводится текст песни. Ее смогут петь даже дети, которые уже умеют читать, - сказал чиновник.

