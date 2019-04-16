НЛМК Live

сегодня, 11:15

НЛМК поможет доставить в Липецк Благодатный огонь

8 562
#Пасха #Благодатный огонь
2
НЛМК поможет доставить в Липецк Благодатный огонь

В ночь на 28 апреля его доставят чартерным авиарейсом.

НЛМК поможет доставить в Липецк Благодатный огонь, чтобы передать его для пасхального богослужения во все православные храмы региона.  

Как сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината, в ночь с 27 на 28 апреля НЛМК организует чартерный авиарейс по маршруту Липецк – Москва – Липецк для доставки Благодатного огня, который привезут в столицу из Иерусалима представители Фонда святого Андрея Первозванного. В составе делегации от Липецкой области будут представители Липецкой епархии, участники грантовой программы «Стальное дерево», журналисты местных СМИ. 

Накануне Пасхи фонд «Милосердие» проведет традиционную благотворительную акцию «Светлое Воскресенье». Около 3 тысяч пасхальных куличей передадут инвалидам, ветеранам, одиноким пожилым людям, многодетным семьям, а также направят в воскресную школу города и исправительные учреждения региона. Перед отправкой настоятель Покровского храма освятит куличи в одной из столовых на территории комбината.   

«Вот уже пятнадцать лет фонд «Милосердие» поддерживает добрую традицию помощи нашим землякам, ветеранам и инвалидам накануне главного христианского праздника – Светлого Воскресения.  Новолипецкий комбинат постоянно оказывает всестороннюю помощь Липецкой епархии и простым верующим.  За последние пять лет на возрождение православных святынь и помощь храмам наш фонд направил около 7 млн рублей», - прокомментировал председатель президиума благотворительного фонда НЛМК «Милосердие» Сергей Мельник.  

Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме происходит каждый год накануне празднования главного христианского праздника – Воскресения Христова (Пасхи). Этот огонь обладает уникальным свойством — он не обжигает первые минуты. Свидетелями события становятся не только православные христиане, но и представители самых разных конфессий. В этот день со всего мира к Храму Гроба Господня стекаются десятки тысяч паломников, чтобы получить Божье благословение. Большинство верующих встречает Пасху в церквях, чтобы отнести в свои дома кусочек огня, доставленного со Святой земли.
8 562
#Пасха #Благодатный огонь
2

Еще в рубрике

НЛМК приглашает липчан на ярмарку вакансий
#НЛМК
НЛМК приглашает липчан на ярмарку вакансий

08.04.2019 16:07

НЛМК Live
НЛМК обновляет нагревательную печь цеха горячего проката в Липецке
#горячий прокат
НЛМК обновляет нагревательную печь цеха горячего проката в Липецке

03.04.2019 11:34

НЛМК Live
Предприятия Группы НЛМК присоединяются к программе «Стальное дерево»
#НЛМК #Стальное дерево
Предприятия Группы НЛМК присоединяются к программе «Стальное дерево»

02.04.2019 11:30

НЛМК Live
Первый проектант Липецкой Магнитки
#85-летие НЛМК
Первый проектант Липецкой Магнитки

02.04.2019 11:02

НЛМК Live
НЛМК присоединится к всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Весна»
#субботник #НЛМК
НЛМК присоединится к всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Весна»

28.03.2019 10:25

НЛМК Live
НЛМК помогает школьникам продвигать научные идеи для развития металлургии
#образование #школа
НЛМК помогает школьникам продвигать научные идеи для развития металлургии

27.03.2019 10:30

НЛМК Live