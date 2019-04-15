Происшествия

сегодня, 10:37

Четыре пешехода пострадали в ДТП за выходные

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#дтп
Четыре пешехода пострадали в ДТП за выходные

За прошедшие  трое суток сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено на дорогах Липецкой области 2036 нарушений правил дорожного движения

12 апреля  в Елецком районе в 21:20 на автодороге "Орел - Тамбов" 41-летний водитель автомобиля «Ленд Ровер» допустил наезд на 29-летнего пешехода, который, по предварительным сведениям,  двигался по правой обочине в попутном направлении.  Пешеход был одет в темную одежду, световозвращающих элементов не имелось. В результате ДТП пострадавший с различными травмами был госпитализирован в  больницу № 1 Ельца. 

13 апреля в Ельце  в 16:00 на автодороге «Дон» 48-летний водитель, управляя автомобилем «Скания»,  на нерегулируемом пешеходном переходе допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21140» под управлением 42-летнего водителя, и  наезд на 28-летнего пешехода. По предварительным сведениям, причиной ДТП стало непредоставление водителем «Скании»  преимущества в движении пешеходу. Пострадавший пешеход с различными травмами госпитализирован в  ГУЗ «Елецкая городская больница №1». Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе следствия.

В эти же сутки в Лев-Тостовском районе в 14:30 на автодороге Лев- Толстой-Данков 39-летний водитель автомобиля «ГАЗ-31105», по предварительным сведениям, допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего, совершил столкновение с автомобилем  «ВАЗ-2108», под управлением 63-летнего водителя. В ДТП пострадали оба водителя и пассажир автомобиля «ВАЗ-2108». Водитель автомобиля «ГАЗ-31105» и пассажир с различными травмами были госпитализированы в лечебные учреждения, водитель «ВАЗ-2108» после оказания помощи отпущен.

14 апреля в Добровском районе в 11:40 на автодороге Кореневщино - Николаевка  53-летний  водитель автомобиля  «ВАЗ-21102», не справился с управлением, допустил съезд в кювет и  опрокидывание транспортного средства. Пострадавший скончался до приезда скорой медицинской помощи. Предварительная причина ДТП - несоответствие скорости конкретным условиям движения.

В эти же сутки, в Грязях в 21:10 на ул. Советская 20-летний  водитель, управляя автомобилем «Хенде Элантра»,  допустил наезд на двух пешеходов, мужчину и женщину,  по предварительным сведениям,  переходивших проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Пострадавшие доставлялись в ГУЗ «Грязинская МРБ», мужчина был госпитализирован, женщину после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. Предварительная  вина водителя иномарки, который нарушил п.10.1 ПДД РФ в части «двигался со скоростью, не обеспечивающей водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства».   

За прошедшие  трое суток сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено на дорогах Липецкой области 2036 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 24 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 115. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1074 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 72 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.       

Госавтоинспекция напоминает - взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.
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#дтп

Комментарии (5)

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Липчанка

4 минуты назад
У лосей за рулем нет уважения ни к себе не к людям От того и столько бед Каждый день увы печальные сводки! Культуры вождения нет Только самолюбование - дескать - ну посмотрите же все - я имею иномарку! Только их уже столько что удивления и радости придурков мы не разделяем Наоборот - когда видишь со стороны как аккуратно уважительно едет машина - сразу возникает симпатия и уважение к тому кто за ее рулем! Самосовершенствоваться пора господа водители - 21 век на дворе!
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гость

51 минуту назад
Читатель,о чём твой высер?
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Водитель

57 минут назад
Как они бегают , ужас, береги себя пешеход
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777

сегодня, 10:57
Актуальное расписание автобусов в Липецке Здесь - http://www.lt-systems.ru/ ( Липецк Транспорт).
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Читатель

сегодня, 10:50
Короче пид...с одним словом этот A геев.........
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