сегодня, 10:37
Четыре пешехода пострадали в ДТП за выходные
За прошедшие трое суток сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено на дорогах Липецкой области 2036 нарушений правил дорожного движения
13 апреля в Ельце в 16:00 на автодороге «Дон» 48-летний водитель, управляя автомобилем «Скания», на нерегулируемом пешеходном переходе допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21140» под управлением 42-летнего водителя, и наезд на 28-летнего пешехода. По предварительным сведениям, причиной ДТП стало непредоставление водителем «Скании» преимущества в движении пешеходу. Пострадавший пешеход с различными травмами госпитализирован в ГУЗ «Елецкая городская больница №1». Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе следствия.
В эти же сутки в Лев-Тостовском районе в 14:30 на автодороге Лев- Толстой-Данков 39-летний водитель автомобиля «ГАЗ-31105», по предварительным сведениям, допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего, совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2108», под управлением 63-летнего водителя. В ДТП пострадали оба водителя и пассажир автомобиля «ВАЗ-2108». Водитель автомобиля «ГАЗ-31105» и пассажир с различными травмами были госпитализированы в лечебные учреждения, водитель «ВАЗ-2108» после оказания помощи отпущен.
14 апреля в Добровском районе в 11:40 на автодороге Кореневщино - Николаевка 53-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102», не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства. Пострадавший скончался до приезда скорой медицинской помощи. Предварительная причина ДТП - несоответствие скорости конкретным условиям движения.
В эти же сутки, в Грязях в 21:10 на ул. Советская 20-летний водитель, управляя автомобилем «Хенде Элантра», допустил наезд на двух пешеходов, мужчину и женщину, по предварительным сведениям, переходивших проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Пострадавшие доставлялись в ГУЗ «Грязинская МРБ», мужчина был госпитализирован, женщину после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. Предварительная вина водителя иномарки, который нарушил п.10.1 ПДД РФ в части «двигался со скоростью, не обеспечивающей водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства».
За прошедшие трое суток сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено на дорогах Липецкой области 2036 нарушений ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 24 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 115. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1074 случая превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 72 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Госавтоинспекция напоминает - взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.
Липчанка
гость
Водитель
777
Читатель