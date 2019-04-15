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Россиянам стоит опасаться нового вида мошенничества
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Об угрозе в Сети предупреждает «Коммерсант».
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение. Об этом сообщает газета " Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Неизвестные выманивают данные у владельцев банковских карт, предлагая им участие в беспроигрышной лотерее или опросе с гарантированным вознаграждением. После участия в них пользователям необходимо было заплатить комиссию «за перевод документов» и ввести информацию о банковской карте.Для вывода средств использовалась платежная система Tele2, добавил источник издания. Оборот мошеннической схемы может составлять сотни миллионов рублей.
Представитель Роскомнадзора подтвердил получение жалоб, отметив при этом, что установить факты мошенничества можно лишь по результатам оперативно-розыскных мероприятий, что не входит в компетенцию ведомства, пишет РИА Новости. МВД не предоставило официальных комментариев, однако источник газеты в ведомстве подчеркнул, что любые возможности "для анонимных проводок", которые могут быть использованы в преступных целях, будут "проверяться и пресекаться".В свою очередь в пресс-службе Tele2 изданию рассказали, что за последнее время не получали жалоб на мошенничество с использованием сим-карт оператора. При этом в компании заверили, что в соответствии с законодательством принимают необходимые меры для борьбы с мошенниками.
Неизвестные выманивают данные у владельцев банковских карт, предлагая им участие в беспроигрышной лотерее или опросе с гарантированным вознаграждением. После участия в них пользователям необходимо было заплатить комиссию «за перевод документов» и ввести информацию о банковской карте.Для вывода средств использовалась платежная система Tele2, добавил источник издания. Оборот мошеннической схемы может составлять сотни миллионов рублей.
Представитель Роскомнадзора подтвердил получение жалоб, отметив при этом, что установить факты мошенничества можно лишь по результатам оперативно-розыскных мероприятий, что не входит в компетенцию ведомства, пишет РИА Новости. МВД не предоставило официальных комментариев, однако источник газеты в ведомстве подчеркнул, что любые возможности "для анонимных проводок", которые могут быть использованы в преступных целях, будут "проверяться и пресекаться".В свою очередь в пресс-службе Tele2 изданию рассказали, что за последнее время не получали жалоб на мошенничество с использованием сим-карт оператора. При этом в компании заверили, что в соответствии с законодательством принимают необходимые меры для борьбы с мошенниками.
216