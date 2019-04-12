Тесты

47 минут назад

Тест: Липецк, ты космос!

1 361
#тесты #День авиации и космонавтики

Сможете ли вы отличить факт от фейка?

Все коренные липчане знают: целый ряд улиц города не зря носят «космическое» название. В Липецком авиацентре в разное время проходили обучение 30 космонавтов. Кто-то из них здесь становился лётчиком, и о полете в космос еще даже не мечтал, а кто-то, уже побывав в космосе, переучивался на управление различными типами самолетов. Таким образом, Липецк имеет самое прямое отношение к истории освоения нашей страной космических пространств. Давайте проверим, отличите ли вы исторические факты от выдумок в нашем «космическом» тесте.

Поехали!



1 361
#тесты #День авиации и космонавтики

Комментарии (1)

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100%

11 минут назад
100% ..... Но вопрос про "москвич" конечно сбил с толку. В итоге угадал)))
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