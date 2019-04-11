Общество

18 минут назад

Старейший мост Липецкой области реконструируют в рамках национального проекта

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#дорожные работы
Старейший мост Липецкой области реконструируют в рамках национального проекта

Под селом Куймань Лебедянского района в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реконструируют мост 1907 года постройки. 

Протяжённость моста через речку Куйманка всего 23,1 п. м., протяжённость объекта реконструкции вместе с подходами к мосту составила 174 метра. Предварительная стоимость работ — 34 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Управления дорог и транспорта Липецкой области, всего под этим селом три моста, построенных компанией «И. Г. Грингоф и Б-ъ (брат)» в 1907 году. Два из них реконструированы в 2015 и 2018 годах.

Еще один мост построенный компанией «И. Г. Грингоф и Б-ъ (брат)» в 1911 году находится в селе Княжая Байгора. Этот мост отреставрирован и переведён в разряд пешеходных, а рядом был построен современный автомобильный мост. Та же участь ждёт мост (1910 года постройки) компании «И. Г. Грингоф и Б-ъ» в Лебедяни — к строительству нового моста и реставрации старого приступили в прошлом году. 
266
#дорожные работы

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