Старейший мост Липецкой области реконструируют в рамках национального проекта

Под селом Куймань Лебедянского района в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реконструируют мост 1907 года постройки.

Протяжённость моста через речку Куйманка всего 23,1 п. м., протяжённость объекта реконструкции вместе с подходами к мосту составила 174 метра. Предварительная стоимость работ — 34 млн рублей.



Как сообщает пресс-служба Управления дорог и транспорта Липецкой области, всего под этим селом три моста, построенных компанией «И. Г. Грингоф и Б-ъ (брат)» в 1907 году. Два из них реконструированы в 2015 и 2018 годах.



Еще один мост построенный компанией «И. Г. Грингоф и Б-ъ (брат)» в 1911 году находится в селе Княжая Байгора. Этот мост отреставрирован и переведён в разряд пешеходных, а рядом был построен современный автомобильный мост. Та же участь ждёт мост (1910 года постройки) компании «И. Г. Грингоф и Б-ъ» в Лебедяни — к строительству нового моста и реставрации старого приступили в прошлом году.

