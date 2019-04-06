Общество

45 минут назад

Парковка почти… в подъезде (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
Парковка почти… в подъезде (ФОТО)

Увы, автохамство - стиль жизни немалого числа водителей, но его нужно искоренять.

В нашей рубрике, в которой мы вместе с читателями GOROD48 стараемся изобличить автохамов и пытаемся привлечь к нарушителям внимание ГИБДД, появились уже и свои «рецидивисты» - автомобили, которые не раз попадались на нарушении правил парковки в разных частях города и места, которые страдают от наглецов чаще всего.

На фото выше – подъезд у дома № 4/3 на улице Звездной, который уже попадал в наш объектив раньше. Дорогу в подъезд вновь перегородил очередной «хозяин жизни».

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Качалова, 5. Еще один «парковщик от Бога». А между прочим это нарушение п. 12.1 ПДД.

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Свиридова, 13. Еще один поворот руля и ты, можно сказать, уже в самой аптеке. Жаль, что у нее двери маловаты, а то бы так и заехал.

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У кого повернется язык сказать, что этом автомобилю у дома № 8 на улице Космонавтов негде было встать, кроме как на газоне? Главная «отмазка» автохамов, которым вечно не хватает мест под парковку, тут явно не работает.

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Жители улицы Белянского, 8 пишет, что владелец авто постоянно так оставляет машину на ночь. И просят ГИБДД принять меры.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.

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#Автохамы #машины #парковки

Комментарии (1)

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Сенсей

22 минуты назад
А быдло всё продолжает покупать в кредит авто...
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