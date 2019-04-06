Парковка почти… в подъезде (ФОТО)

Увы, автохамство - стиль жизни немалого числа водителей, но его нужно искоренять.

В нашей рубрике, в которой мы вместе с читателями GOROD48 стараемся изобличить автохамов и пытаемся привлечь к нарушителям внимание ГИБДД, появились уже и свои «рецидивисты» - автомобили, которые не раз попадались на нарушении правил парковки в разных частях города и места, которые страдают от наглецов чаще всего.

На фото выше – подъезд у дома № 4/3 на улице Звездной, который уже попадал в наш объектив раньше. Дорогу в подъезд вновь перегородил очередной «хозяин жизни».





Качалова, 5. Еще один «парковщик от Бога». А между прочим это нарушение п. 12.1 ПДД.





Свиридова, 13. Еще один поворот руля и ты, можно сказать, уже в самой аптеке. Жаль, что у нее двери маловаты, а то бы так и заехал.





У кого повернется язык сказать, что этом автомобилю у дома № 8 на улице Космонавтов негде было встать, кроме как на газоне? Главная «отмазка» автохамов, которым вечно не хватает мест под парковку, тут явно не работает.





Жители улицы Белянского, 8 пишет, что владелец авто постоянно так оставляет машину на ночь. И просят ГИБДД принять меры.

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