В Липецке высадят больше тысячи деревьев и кустарников

В текущем сезоне на улицах города будет высажено 1,2 тысячи деревьев и кустарников. Они заменят аварийные и погибающие растения, снос которых в настоящее время продолжают сотрудники муниципального «Зеленхоза».

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, планы по проведению данных работ формировались с учетом обращений горожан. Так в минувшие выходные с улицы Зегеля убрали 12 сухих пушащих тополей. На этом месте появятся красивые и неприхотливые пестролистные клены. Погибшие ели в районе остановки общественного транспорта «Площадь Героев» в ближайшее время сменят туи, высаженные в вазонах. Преобразится и улица Космонавтов. Участок от площади Космонавтов до площади Авиаторов станет одним из самых масштабных объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вместе с тем, безопаснее станет не только проезжая часть. Сотрудники «Зеленхоз» произведут санитарную, формовочную обрезку 396 деревьев; 54 сухих и аварийных растения будут снесены.



Всего в рамках муниципального контракта с улиц областного центра планируется удалить более 550 деревьев. Нередко с просьбой о сносе обращаются сами жители. Так в ближайшее время бригадам «Зеленхоз» предстоят выезды на улицы Рыбалко, Бабушкина, Асфальтовая и 1-я Воронежская. Директор предприятия Александр Кулаков отмечает, что решение о сносе зеленых насаждений принимается только после комиссионного обследования.



