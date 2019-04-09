Общество

сегодня, 10:25

В Липецке высадят больше тысячи деревьев и кустарников

6 287
#озеленение
1
В Липецке высадят больше тысячи деревьев и кустарников

В текущем сезоне на улицах города будет высажено 1,2 тысячи деревьев и кустарников. Они заменят аварийные и погибающие растения, снос которых в настоящее время продолжают сотрудники муниципального «Зеленхоза».

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, планы по проведению данных работ формировались с учетом обращений горожан. Так в минувшие выходные с улицы Зегеля убрали 12 сухих пушащих тополей. На этом месте появятся красивые и неприхотливые пестролистные клены. Погибшие ели в районе остановки общественного транспорта «Площадь Героев» в ближайшее время сменят  туи, высаженные в вазонах. Преобразится и улица Космонавтов. Участок от  площади Космонавтов до площади Авиаторов станет одним из самых масштабных объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вместе с тем, безопаснее станет не только проезжая часть. Сотрудники «Зеленхоз» произведут санитарную, формовочную обрезку 396 деревьев; 54 сухих и аварийных растения будут снесены.

Всего в рамках муниципального контракта с улиц областного центра планируется удалить более 550 деревьев. Нередко с просьбой о сносе обращаются сами жители. Так в ближайшее время бригадам «Зеленхоз» предстоят выезды на улицы Рыбалко, Бабушкина, Асфальтовая и 1-я Воронежская. Директор предприятия Александр Кулаков отмечает, что решение о сносе зеленых насаждений принимается только после комиссионного обследования.  

6 287
#озеленение
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

111

7 минут назад
Пилят не деревья, пилят бабло! Сажать тополя нужно, а не дорогие клены - все равно не приживуться
ответить

Справедливый

18 минут назад
Давно пора !
ответить

Сырский Рудник

35 минут назад
У нас в последние годы вырубили огромное количество деревьев но на их месте не чего не высадили.
ответить

Лу Лу

37 минут назад
Автоводитель, веники эти стоили огромных денег! Профессионализм "Зеленхоза"налицо!" Вот и смотрим на так называемую разделительную полосу по ул Московской в виде пыльных веников вместо обещанных кустарников! Других уж нет, а те далече..."
ответить

Лу Лу

41 минуту назад
Наконец-то обратите внимание на озеленение новых микрорайонов! Деревьев вообще нет!
ответить

Автоводитель

42 минуты назад
Веники "коновязные" на разделительной по ул. Московской когда уберут/обновят интересно?
ответить

Еще в рубрике

Движение по улице 30 лет Октября перекроют из-за ремонта теплотрассы
#дорожные работы
Движение по улице 30 лет Октября перекроют из-за ремонта теплотрассы

35 минут назад

Общество
С начала весенней охоты выявлено почти 50 нарушений
#охота #браконьерство
С начала весенней охоты выявлено почти 50 нарушений

46 минут назад

Общество
Внучка Героя Советского Союза стала рупором протеста против точечной застройки Липецка
#точечная застройка
55
Внучка Героя Советского Союза стала рупором протеста против точечной застройки Липецка

сегодня, 10:01

Общество
В Тербунском районе откроется новый швейцарский завод
#сельское хозяйство #завод #ОЭЗ
9
В Тербунском районе откроется новый швейцарский завод

сегодня, 09:55

Общество
Переезд через Дон закроют из-за ремонта
#переезд #ремонт
1
Переезд через Дон закроют из-за ремонта

сегодня, 09:42

Общество
Комсомольский пруд начали наполнять водой
#Комсомольский пруд #благоустройство
7
Комсомольский пруд начали наполнять водой

сегодня, 08:58

Общество