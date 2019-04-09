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В Липецке задержали поджигателя автомобиля

6 1901
#пожар #поджог
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В Липецке задержали поджигателя автомобиля

7 апреля в Липецке на улице Водопьянова сгорел "ВАЗ-2107". 

Автомобиль принадлежал 40-летней липчанке. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, машину подожгли. По подозрению в поджоге задержан 41-летний мужчина. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). 
6 1901
#пожар #поджог
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Комментарии (6)

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Штифт

1 минуту назад
Одну сволочь поймали. Нужно выловить украинскую банду поджигателей
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лол

2 минуты назад
может она сама загорелась? это же жига...
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Мент

4 минуты назад
Герой нашего времени.
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Так ведь,

33 минуты назад
Гость, не палисайки задержали то)
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Гость

49 минут назад
Что то хитропопая пресс-служба УМВД ничего об этом поджеге раньше не сообщала.....из пальца подвиги высасывают.....
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Бывший БОМЖ

57 минут назад
Браво, пьяный муж задержан! А что же не написали, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, пули свидетели над головой....
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