Происшествия
сегодня, 08:32
В Липецке задержали поджигателя автомобиля
7 апреля в Липецке на улице Водопьянова сгорел "ВАЗ-2107".
Автомобиль принадлежал 40-летней липчанке. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, машину подожгли. По подозрению в поджоге задержан 41-летний мужчина.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").
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лол
Мент
Так ведь,
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Бывший БОМЖ