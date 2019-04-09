В Липецке задержали поджигателя автомобиля

7 апреля в Липецке на улице Водопьянова сгорел "ВАЗ-2107".

Автомобиль принадлежал 40-летней липчанке. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, машину подожгли. По подозрению в поджоге задержан 41-летний мужчина.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").