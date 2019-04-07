17-летняя липчанка поехала на Кубок мира уже в статусе мастера международного класса

В сборной России каждый четвертый стрелок – липчанин.

В Аль-Айне (Объединенный Арабские Эмираты) прозвучали первые выстрелы второго этапа Кубка мира по стендовой стрельбе.

Честь России защищают 12 человек, в том числе трое липчан. На огневой рубеж в упражнении «трап» выйдет представитель «Липецкого Металлурга» Максим Смыков, а в женском «ските» - опытная участница Олимпийских Игр-2016 Татьяна Барсук и юная Дарья Семьянова.

Семьянова, которой в этом году исполняется всего 17 лет, уже ворвалась в элиту российской стрельбы. Буквально перед стартом – 25 марта министр спорта РФ Павел Колобков подписал приказ о присвоении липчанке звания мастера спорта международного класса. Тем самым были отмечены заслуги Дарьи в прошлом году, когда она стала «бронзовым» призером юниорского чемпионата мира в Южной Корее в командных упражнениях и победительницей первенства Европы в Австрии. При этом в австрийском Леоберсдорфе липчанка установила новый рекорд мира среди юниорок, разбив 119 летающих тарелочек из 125 возможных.

Состав у сборной России в ОАЭ весьма сильный, а капитаном команды назначен олимпийский чемпион-2004 Алексей Алипов, которому сегодня исполнилось 44 года.

Первый этап мирового Кубка прошел в марте в мексиканском Акапулько. Россияне, в том числе липчане Михаил Шарапов, Илья Виноградов, Мария Мелещенко и Юлия Туголукова, в призеры не попали. Лучшие результат показала Туголукова – 7-е место в женском «трапе».





