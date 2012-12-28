Все новости
Общество
221
30 минут назад
6

Современная корова в Липецкой области дает молока в пять раз больше чем советская

Занимательная статистика опубликована Минсельхозом Липецкой области.

Сельхозпредприятия области приблизились к рекордному надою в 10 тонн молока от коровы. По итогам 2025 года средний надой на одну корову в крупных и средних сельхозорганизациях Липецкой области составил 9992 килограмма, сообщили в региональном Минсельхозе.

Общий объем производства молока в хозяйствах всех категорий достиг 344,4 тысячи тонн. Из этого количества 290,4 тысячи тонн обеспечены именно крупными и средними сельхозпредприятиями. Лидером по валовому производству стал Тербунский округ с результатом в 68,8 тысячи тонн. Следом за ним идут Задонский и Липецкий округа, где произвели 46,8 и 44 тысячи тонн молока соответственно.

Наиболее продуктивным по надою на одну корову также признан Тербунский район — 11 928 килограммов. В Долгоруковском районе этот показатель составил 11 663 кг, а в Липецком — 10 335 кг. В передовых хозяйствах области продуктивность дойного стада приближается к отметке в 13 000 килограммов молока.

«Наши хозяйства постоянно работают над повышением продуктивности дойного стада. За последние пять лет средний надой молока от одной коровы в сельхозпредприятиях увеличился на 1728 кг. А если брать десятилетний период, то цифра будет еще больше — рост на 3725 кг. Просто для сравнения: в далеком 1965 году в регионе от одной коровы в год в среднем получали 2181 кг молока», — рассказала министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова.
животные
3
0
0
2
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Дед
11 минут назад
Тогда было молоко ! А сейчас неизвестно что
Ответить
Зооинжинер
12 минут назад
Как сказал один знакомый фермер, что заниматься молочным бизнесом при надоях меньше 6000 литров от коровы просто невыгодно. Но даже и при высоких надоях доход от молочного дела не очень то. Причины две. Это затраты (ГСМ, ветпрепараты, комбикорма, оплата труда и комбикорма. Вторая причина низкие закупочные цены на молоко.
Ответить
Так как есть
20 минут назад
Коров все меньше, а молока все больше. Надо же как то пальмовое масло в оборот вводить а то аборигенам без него нечего есть будет.
Ответить
Антон
22 минуты назад
А почему на фото быки, а не коровы?))
Ответить
Тыква
13 минут назад
Какое молоко, такие и коровы
Ответить
Ант
24 минуты назад
Я не знаю кому и что даёт современная корова, но советская давала натуральное коровье молоко.
Ответить
