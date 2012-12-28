Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Современная корова в Липецкой области дает молока в пять раз больше чем советская
Занимательная статистика опубликована Минсельхозом Липецкой области.
Общий объем производства молока в хозяйствах всех категорий достиг 344,4 тысячи тонн. Из этого количества 290,4 тысячи тонн обеспечены именно крупными и средними сельхозпредприятиями. Лидером по валовому производству стал Тербунский округ с результатом в 68,8 тысячи тонн. Следом за ним идут Задонский и Липецкий округа, где произвели 46,8 и 44 тысячи тонн молока соответственно.
Наиболее продуктивным по надою на одну корову также признан Тербунский район — 11 928 килограммов. В Долгоруковском районе этот показатель составил 11 663 кг, а в Липецком — 10 335 кг. В передовых хозяйствах области продуктивность дойного стада приближается к отметке в 13 000 килограммов молока.
«Наши хозяйства постоянно работают над повышением продуктивности дойного стада. За последние пять лет средний надой молока от одной коровы в сельхозпредприятиях увеличился на 1728 кг. А если брать десятилетний период, то цифра будет еще больше — рост на 3725 кг. Просто для сравнения: в далеком 1965 году в регионе от одной коровы в год в среднем получали 2181 кг молока», — рассказала министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова.
