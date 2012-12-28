С дорог Липецка будут вывозить снег: мэр попросил горожан убрать машины

Сегодня коммунальная техника будет работать в старых районах города и в спальных кварталах.

Коммунальные службы начинают убрать снежные валы с улиц города. Такая работа скоро начнется на улицах Зегеля, Первомайской, Октябрьском мосту, площади Франценюка и Сапёрном спуске.Кроме того продолжается расчистка снега. Сегодня она пройдет в Сырском Руднике, «Университетском», на улице Стаханова, Первомайской и Зегеля, на Плехановском спуске, Петровском мосту и проспекте Мира, и во внутриквартальных проездах.«Вывоз и расчистка снега требует пространства для манёвра техники и бесперебойной работы. Там, где остаются припаркованные автомобили, очистка замедляется или становится невозможной.Прошу вас убрать свои машины с указанных участков улиц и дворов, не оставлять их вдоль проезжей части и в местах работы техники. Это важно для того, чтобы специалисты могли выполнить работу быстро и качественно», — обратился к липчанам мэр Роман Ченцов.