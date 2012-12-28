Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Погода в Липецке
сегодня, 17:00
Антициклон с морозами побудет в Липецкой области еще два дня
7 февраля циклон с Атлантики принесет в Липецкую область потепление и снег.
Среднесуточные температуры составят: 5 и 6 февраля — 19-23 градуса мороза, что на 8-15 градусов ниже нормы, 7 февраля — 8-9 градусов мороза, что в пределах климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 февраля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный, ночью 2-7 м/сек, днем 4-9 м/сек. Ночью на улице — от —26 до -31, днем — от -13 до -18 градусов.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков, туман. Температура воздуха ночью — от -28 до -30 градусов, днем — от -15 до -17 градусов.
День 5 февраля стал самым теплым в Липецке в 1914 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 31 градус мороза.
