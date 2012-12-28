Антициклон с морозами побудет в Липецкой области еще два дня

7 февраля циклон с Атлантики принесет в Липецкую область потепление и снег.





5 и 6 февраля погоду в Липецкой области продолжит определять антициклон, образующийся над южной половиной округа, существенных осадков не ожидается. Сохраняется аномально холодная погода. 7 февраля на погоду в регионе начнет влиять Атлантический циклон, заметно потеплеет, пройдет снег различной интенсивности.Среднесуточные температуры составят: 5 и 6 февраля — 19-23 градуса мороза, что на 8-15 градусов ниже нормы, 7 февраля — 8-9 градусов мороза, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 февраля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный, ночью 2-7 м/сек, днем 4-9 м/сек. Ночью на улице — от —26 до -31, днем — от -13 до -18 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков, туман. Температура воздуха ночью — от -28 до -30 градусов, днем — от -15 до -17 градусов.День 5 февраля стал самым теплым в Липецке в 1914 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 31 градус мороза.