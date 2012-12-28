«Вам доставка»: 18-летней девушке сообщили о букете на её имя и выманили 217 000 рублей

Девушка даже съездила в Тамбов и сдала всё золото в ломбард.

3 февраля в Чаплыгине в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 18-летняя девушка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мошенники обманывали её с 30 января по 3 февраля, а началось всё с истории о доставке цветов.Девушка получила сообщение в Telegram, что на её имя поступила посылка с цветами. Чтобы получить её — нужно перейти по присланной ссылке, что девушка и сделала. После этого ей на телефон пришёл код-уведомление с Госуслуг, который она продиктовала курьеру.А на следующий день девушке позвонили якобы из банка и сообщили, что все её карты и счета взломаны и об этом никому не следует рассказывать. Собеседники потребовали следовать их указаниям: сделать скриншоты баланса всех своих карт и задекларировать накопления. «Сотрудница банка» даже связалась с девушкой по телемосту и для убедительности показала свой бейджик и какие-то документы.После этого от девушки потребовали собрать всё имеющееся дома золото и сдать его в ломбард в Тамбове — такси вызвали и оплатили сами мошенники. Девушка сдала украшений на 224 000 рублей.Потом нужно было купить в комиссионном магазине в Липецке более простой телефон за 6000 рублей и установить на него определённое приложение. Девушка сделала и это.И конечным этапом был перевод денег мошенникам в строго определенном банковском офисе на улице Водопьянова.А потом потерпевшей позвонили реальные сотрудники банка и сообщили — вас обманывают мошенники и следует обратиться в полицию.МО МВД России «Чаплыгинский» возбудил уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленников ищут.