Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
Липецкие и московские врачи по частям собрали таз пострадавшему в страшном ДТП 16-летнему подростку
Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
«Вам доставка»: 18-летней девушке сообщили о букете на её имя и выманили 217 000 рублей
Происшествия
606
48 минут назад
6
«Вам доставка»: 18-летней девушке сообщили о букете на её имя и выманили 217 000 рублей
Девушка даже съездила в Тамбов и сдала всё золото в ломбард.
Девушка получила сообщение в Telegram, что на её имя поступила посылка с цветами. Чтобы получить её — нужно перейти по присланной ссылке, что девушка и сделала. После этого ей на телефон пришёл код-уведомление с Госуслуг, который она продиктовала курьеру.
А на следующий день девушке позвонили якобы из банка и сообщили, что все её карты и счета взломаны и об этом никому не следует рассказывать. Собеседники потребовали следовать их указаниям: сделать скриншоты баланса всех своих карт и задекларировать накопления. «Сотрудница банка» даже связалась с девушкой по телемосту и для убедительности показала свой бейджик и какие-то документы.
После этого от девушки потребовали собрать всё имеющееся дома золото и сдать его в ломбард в Тамбове — такси вызвали и оплатили сами мошенники. Девушка сдала украшений на 224 000 рублей.
Потом нужно было купить в комиссионном магазине в Липецке более простой телефон за 6000 рублей и установить на него определённое приложение. Девушка сделала и это.
И конечным этапом был перевод денег мошенникам в строго определенном банковском офисе на улице Водопьянова.
А потом потерпевшей позвонили реальные сотрудники банка и сообщили — вас обманывают мошенники и следует обратиться в полицию.
МО МВД России «Чаплыгинский» возбудил уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленников ищут.
0
1
0
0
2
Комментарии (6)