Во вскрытой спасателями квартире нашли труп
Происшествия
Глава администрации присвоил газонокосилку, снегоуборщик и бензиновую пилу
Происшествия
Расслабляться рано: спасатели вновь предупредили о сильных морозах
Погода в Липецке
На улице Ворошилова двор превратился в каток: машины вмёрзли в лёд
Общество
Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
Общество
Большой брат следит за тобой: соседи судились из-за видеоглазка
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
За пьяного 16-летнего гонщика отцу выписали штраф в 30 000 рублей
Происшествия
Липецкие и московские врачи по частям собрали таз пострадавшему в страшном ДТП 16-летнему подростку
Здоровье
Липчанин отсудил за кухню 585 тысяч рублей
Общество
Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Происшествия
После пропусков в дни свободного посещения школ справка от врача не нужна
Общество
38-летняя женщина повторно попалась на пьяной езде: у неё арестовали «Митсубиси»
Происшествия
Во все дома на Манеже вернули тепло
Общество
«Вам доставка»: 18-летней девушке сообщили о букете на её имя и выманили 217 000 рублей
Происшествия
30-летний мужчина разбил окно в центре культуры и досуга и украл ноутбук
Происшествия
На улице Зои Космодемьянской стало неаппетитно — горел киоск фастфуда
Происшествия
Юный липчанин задержан в Волгограде по подозрению в помощи мошенникам
Происшествия
Липецкие госавтоинспекторы нашли скрывшегося с места ДТП водителя
Происшествия
51-летнюю женщину освободили от кольца спасатели
Общество
Происшествия
48 минут назад
«Вам доставка»: 18-летней девушке сообщили о букете на её имя и выманили 217 000 рублей

Девушка даже съездила в Тамбов и сдала всё золото в ломбард.

3 февраля в Чаплыгине в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 18-летняя девушка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мошенники обманывали её с 30 января по 3 февраля, а началось всё с истории о доставке цветов.

Девушка получила сообщение в Telegram, что на её имя поступила посылка с цветами. Чтобы получить её — нужно перейти по присланной ссылке, что девушка и сделала. После этого ей на телефон пришёл код-уведомление с Госуслуг, который она продиктовала курьеру.

А на следующий день девушке позвонили якобы из банка и сообщили, что все её карты и счета взломаны и об этом никому не следует рассказывать. Собеседники потребовали следовать их указаниям: сделать скриншоты баланса всех своих карт и задекларировать накопления. «Сотрудница банка» даже связалась с девушкой по телемосту и для убедительности показала свой бейджик и какие-то документы.

После этого от девушки потребовали собрать всё имеющееся дома золото и сдать его в ломбард в Тамбове — такси вызвали и оплатили сами мошенники. Девушка сдала украшений на 224 000 рублей.

Потом нужно было купить в комиссионном магазине в Липецке более простой телефон за 6000 рублей и установить на него определённое приложение. Девушка сделала и это.

И конечным этапом был перевод денег мошенникам в строго определенном банковском офисе на улице Водопьянова.

А потом потерпевшей позвонили реальные сотрудники банка и сообщили — вас обманывают мошенники и следует обратиться в полицию.

МО МВД России «Чаплыгинский» возбудил уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленников ищут.
мошенничество
Комментарии (6)

Сначала новые
Как
14 минут назад
Долго эта девушка боролась за букет цветов,они уже завяли,а она золото сдавала.Подружка Буратино не иначе.
Ответить
кит
19 минут назад
Если представить,что 1% населения имеет какие то психические отклонения даже в легкой форме,то это 1.5 миллиона чел.
Ответить
тема для размышления
19 минут назад
Миллион-миллион алых роз.Звучит романтично, но если посчитать , сколько стоит этот букет. И по цене и по времени.
Ответить
Савелий
32 минуты назад
Хватит уже зомбироваться, пора начать развивать критическое мышление.
Ответить
Тыква
33 минуты назад
Это ж как надо любить халявные цветы..?
Ответить
Болезная
39 минут назад
какая то она. И ещё, у неё было слишком много свободного времени.
Ответить
