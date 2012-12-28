Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Татьяна Фомина отправлена под домашний арест на время следствия по делу о даче взятки
Происшествия
За пьяного 16-летнего гонщика отцу выписали штраф в 30 000 рублей
Происшествия
35-летняя липчанка получила пособия и маткапитал на несуществующего ребёнка
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший у реки, коммунальные аварии и лютые морозы
Общество
Мороз не уходит: в регионе на 13-18 градусов ниже нормы
Погода в Липецке
«Вам доставка»: 18-летней девушке сообщили о букете на её имя и выманили 217 000 рублей
Происшествия
За статуэтки с героями мультфильма «Жил-был пёс» с липчанина взыскали 40 000 рублей
Общество
Ельчанин получил 6 лет 8 месяцев строгого режима за покушение на убийство сверстника и нападения на подростков
Происшествия
Читать все
Современная корова в Липецкой области дает молока в пять раз больше чем советская
Общество
Татьяна Фомина отправлена под домашний арест на время следствия по делу о даче взятки
Происшествия
Суд выбирает меру пресечения для предпринимательницы Татьяны Фоминой
Происшествия
Третий день стоит машина: с контейнерной площадки на Гагарина невозможно вывезти мусор
Общество
43-летнего жителя Грязей сбили на пешеходном переходе
Происшествия
Для замначальника УГС Липецка следствие также требует домашнего ареста
Происшествия
Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Происшествия
25-летний наркоторговец попался на «контрольной закупке»
Происшествия
Два автобуса и кроссовер попали в ДТП перед площадью Победы
Происшествия
В Липецке заледенел еще один двор
Общество
Читать все
Происшествия
1419
сегодня, 15:07
6

Для замначальника УГС Липецка следствие также требует домашнего ареста

Людмила Кулакова признала получение подарка, но отрицает денежные взятки.

Следствие ходатайствует о домашнем аресте на 1 месяц 27 суток — до 28 марта заместителя начальника управления главного смотрителя города Липецка Людмилы Кулаковой, подозреваемой в получении взяток от занимавшейся отловом собак индивидуального предпринимателя Татьяны Фоминой (по ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Прокуратура поддерживает это ходатайство. 

Если Татьяну Фомину сегодня в суд пришел поддерживать муж, то Людмилу Кулакову – сестра. 

Уголовное дело в отношении Кулаковой было возбуждено 29 января, а 2 февраля Татьяна Фомина написала в Cледкоме явку с повинной и уголовное дело возбудили и в отношении предпринимательницы. В тот же день 2 февраля уголовные дела были соединены в одно производство.

По данным следствия, Татьяна Фомина и Людмила Кулакова устно договорились о незаконном сотрудничестве, не оговорив при этом форму и размер взяток. Кулакова знала, что фактический объем выполненных Фоминой работ меньше предусмотренного муниципальным контрактом на отлов бездомных животных. Но пообещала дать указание о приемке выполненных Фоминой работ. 

Следствие полагает, что первой взяткой был iPhone 13, который Фомина купила за 60 000 рублей, и передала Кулаковой вечером 5 июля 2024 года у магазина «Пятерочка» в селе Ярлуково.

После того как УГС перечислил Татьяне Фоминой за отлов животных 5 919 324 рубля, та лично передала Людмиле Кулаковой 390 000 рублей. За эту сумму Кулакова должна была поспособствовать в приемке работ по муниципальному контракту по отлову бездомных животных. 

Сумма еще одной взятки составила 500 000 рублей. Эти деньги Фомина сняла двумя частями со своего счета, передала Кулаковой и она зачислила их на свой счет. 

Людмила Кулакова получения подарка в качестве благодарности признала, а вот денежные взятки отрицает. 

Сегодня Правобережный суд выбрал меру пресечения для Татьяны Фоминой — домашний арест до 28 марта.

взятка
отлов животных
ИП Татьяна Фомина
Людмила Кулакова
1
2
0
5
4

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
гость
26 минут назад
А как друг за дружку заступались, а одна сдала другую.
Ответить
Петр Ильич
41 минуту назад
Она сама по своей воле, вспомнила про совесть и пришла в прокуратуру и все выложила как на духу?
Ответить
Гостья
46 минут назад
УГС давно надо проверить! Кричали зарплаты маленькие, но не кричат про премии , что большие
Ответить
гость
57 минут назад
Это в нашей администрации такие подарки?
Ответить
чё не так
сегодня, 15:30
может просто дома постоит в углу и пальцем ей погрозить...но-но-но и всё, пусть дальше работает
Ответить
Колян
сегодня, 15:28
Еще бы она согласилась, взятку признать.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить