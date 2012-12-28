Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
сегодня, 15:07
Для замначальника УГС Липецка следствие также требует домашнего ареста
Людмила Кулакова признала получение подарка, но отрицает денежные взятки.
Если Татьяну Фомину сегодня в суд пришел поддерживать муж, то Людмилу Кулакову – сестра.
Уголовное дело в отношении Кулаковой было возбуждено 29 января, а 2 февраля Татьяна Фомина написала в Cледкоме явку с повинной и уголовное дело возбудили и в отношении предпринимательницы. В тот же день 2 февраля уголовные дела были соединены в одно производство.
По данным следствия, Татьяна Фомина и Людмила Кулакова устно договорились о незаконном сотрудничестве, не оговорив при этом форму и размер взяток. Кулакова знала, что фактический объем выполненных Фоминой работ меньше предусмотренного муниципальным контрактом на отлов бездомных животных. Но пообещала дать указание о приемке выполненных Фоминой работ.
Следствие полагает, что первой взяткой был iPhone 13, который Фомина купила за 60 000 рублей, и передала Кулаковой вечером 5 июля 2024 года у магазина «Пятерочка» в селе Ярлуково.
После того как УГС перечислил Татьяне Фоминой за отлов животных 5 919 324 рубля, та лично передала Людмиле Кулаковой 390 000 рублей. За эту сумму Кулакова должна была поспособствовать в приемке работ по муниципальному контракту по отлову бездомных животных.
Сумма еще одной взятки составила 500 000 рублей. Эти деньги Фомина сняла двумя частями со своего счета, передала Кулаковой и она зачислила их на свой счет.
Людмила Кулакова получения подарка в качестве благодарности признала, а вот денежные взятки отрицает.
Сегодня Правобережный суд выбрал меру пресечения для Татьяны Фоминой — домашний арест до 28 марта.
