На трех улицах Липецка отключат холодную воду

5 февраля из-за плановых ремонтных работ на сетях без холодной воды останутся жители трех улиц, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ подачу ресурса ограничат в домах № 22а по проспекту Победы, № 7 по улице Айвазовского, № 2 по улице Берзина.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.5 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 090:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1а, 7а, 39а, 49д по улице Зои Космодемьянской, №№ 5, 5а по улице Инженерной, №№ 21в, 116 по улице Лесопарковое хозяйство, №№ 1а, 1б, 1в, 1г, 1ж по Осеннему проезду, №№ 2а, 53а по улице Фурманова, №№ 9а, 19 по улице Зегеля, №№ 1, 1а на площади Плеханова, № 4 по улице Нижней Логовой, №№ 1б, 3 по улице Плеханова, обесточат Базовый проезд, частный сектор улицы Орловской.