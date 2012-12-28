Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Общество
сегодня, 17:04
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
5 февраля из-за плановых ремонтных работ на сетях без холодной воды останутся жители трех улиц, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
5 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 090:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1а, 7а, 39а, 49д по улице Зои Космодемьянской, №№ 5, 5а по улице Инженерной, №№ 21в, 116 по улице Лесопарковое хозяйство, №№ 1а, 1б, 1в, 1г, 1ж по Осеннему проезду, №№ 2а, 53а по улице Фурманова, №№ 9а, 19 по улице Зегеля, №№ 1, 1а на площади Плеханова, № 4 по улице Нижней Логовой, №№ 1б, 3 по улице Плеханова, обесточат Базовый проезд, частный сектор улицы Орловской.
