Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Татьяна Фомина отправлена под домашний арест на время следствия по делу о даче взятки
Происшествия
Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший у реки, коммунальные аварии и лютые морозы
Общество
«Вам доставка»: 18-летней девушке сообщили о букете на её имя и выманили 217 000 рублей
Происшествия
Липецкие госавтоинспекторы нашли скрывшегося с места ДТП водителя
Происшествия
Сегодня в Липецке: почему город по-прежнему сияет новогодними огнями, количество вакансий резко снизилось
Общество
Суд выбирает меру пресечения для предпринимательницы Татьяны Фоминой
Происшествия
Для замначальника УГС Липецка следствие также требует домашнего ареста
Происшествия
Два автобуса и кроссовер попали в ДТП перед площадью Победы
Происшествия
Современная корова в Липецкой области дает молока в пять раз больше чем советская
Общество
Читать все
Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Происшествия
Для замначальника УГС Липецка следствие также требует домашнего ареста
Происшествия
В Липецке заледенел еще один двор
Общество
Два автобуса и кроссовер попали в ДТП перед площадью Победы
Происшествия
На почте в Тракторном вдруг закончились деньги
Общество
За год жители Липецкой области взяли ипотеку на 23 миллиарда рублей
Экономика
Муниципальные контракты искусственно дробили
Общество
Родителям погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Антициклон с морозами побудет в Липецкой области еще два дня
Погода в Липецке
Читать все
Общество
85
35 минут назад

Муниципальные контракты искусственно дробили

Прокуратура в Арбитражном суде добилась признания сделок недействительными и возврата предприятиями полученных денег в бюджет.

Прокуратура Правобережного района Липецка установила, что городское управление благоустройства допускало факты искусственного дробления закупок.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, вместо одного контракта на оказание услуг по погрузке, вывозу, утилизации и размещению отходов 4 и 5 классов опасности на сумму почти 900 тысяч рублей управление заключило несколько с одной и той же организацией. Аналогичные нарушения закона допущены при совершении сделки на поставку дорожного битума на сумму более 3 миллионов рублей: подписаны 6 договоров с одним и тем же юридическим лицом. Дроблением контрактов на более мелкие был ограничен доступ других хозяйствующих субъектов к участию в торгах.

Причина дробления: закон позволяет закупить товары или услуги у единственного поставщика на сумму до 600 000 рублей без проведения торгов. И это — хорошая лазейка для неконкурентных закупок.

Прокуратура направила в арбитражный суд иски о признании недействительными муниципальных контрактов и применении последствий недействительности сделок: предприятия обязали вернуть деньги в бюджет.

Интересно, что сами предприниматели зачастую становятся жертвами таких неконкурентных закупок: при возврате денег сами работы зачастую уже давно выполнены — отходы вывезены, битум залит. На эту проблему даже обратили внимание в Совете Федерации. Бизнес оказывается в условиях, когда сделал работу, получил оплату, а потом узнал, что деньги нужно вернуть.

«С такой ситуацией в последнее время столкнулись сотни предпринимателей по всей стране. Речь идёт о контрактах до 600 тысяч рублей, которые государственные и муниципальные заказчики заключают с единственным поставщиком. Формально такая схема законом предусмотрена. Минфин и ФАС в своих разъяснениях поддерживают бизнес. Но на практике суды нередко принимают решения, после которых предприниматель остаётся и без денег, и без результата своего труда. Это не проблема одного региона. Подобные случаи фиксируются по всей стране и носят системный характер (...) Для Липецкой области это тоже не абстрактная история. У нас уже были предприниматели, которые приходили с такими проблемами», — недавно отметил в своём Telegram-канале и.о. уполномоченного по правам предпринимателей Евгений Боровских.
закупки
0
0
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить