Муниципальные контракты искусственно дробили

Прокуратура в Арбитражном суде добилась признания сделок недействительными и возврата предприятиями полученных денег в бюджет.

Прокуратура Правобережного района Липецка установила, что городское управление благоустройства допускало факты искусственного дробления закупок.По данным пресс-службы областной прокуратуры, вместо одного контракта на оказание услуг по погрузке, вывозу, утилизации и размещению отходов 4 и 5 классов опасности на сумму почти 900 тысяч рублей управление заключило несколько с одной и той же организацией. Аналогичные нарушения закона допущены при совершении сделки на поставку дорожного битума на сумму более 3 миллионов рублей: подписаны 6 договоров с одним и тем же юридическим лицом. Дроблением контрактов на более мелкие был ограничен доступ других хозяйствующих субъектов к участию в торгах.Причина дробления: закон позволяет закупить товары или услуги у единственного поставщика на сумму до 600 000 рублей без проведения торгов. И это — хорошая лазейка для неконкурентных закупок.Прокуратура направила в арбитражный суд иски о признании недействительными муниципальных контрактов и применении последствий недействительности сделок: предприятия обязали вернуть деньги в бюджет.Интересно, что сами предприниматели зачастую становятся жертвами таких неконкурентных закупок: при возврате денег сами работы зачастую уже давно выполнены — отходы вывезены, битум залит. На эту проблему даже обратили внимание в Совете Федерации. Бизнес оказывается в условиях, когда сделал работу, получил оплату, а потом узнал, что деньги нужно вернуть.«С такой ситуацией в последнее время столкнулись сотни предпринимателей по всей стране. Речь идёт о контрактах до 600 тысяч рублей, которые государственные и муниципальные заказчики заключают с единственным поставщиком. Формально такая схема законом предусмотрена. Минфин и ФАС в своих разъяснениях поддерживают бизнес. Но на практике суды нередко принимают решения, после которых предприниматель остаётся и без денег, и без результата своего труда. Это не проблема одного региона. Подобные случаи фиксируются по всей стране и носят системный характер (...) Для Липецкой области это тоже не абстрактная история. У нас уже были предприниматели, которые приходили с такими проблемами», — недавно отметил в своём Telegram-канале и.о. уполномоченного по правам предпринимателей Евгений Боровских.