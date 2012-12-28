За год жители Липецкой области взяли ипотеку на 23 миллиарда рублей

Средний размер ипотечного кредита в декабре 2025 года составил в Липецкой области 4,3 миллиона рублей, средний срок – 21 год.

В 2025 году банки выдали жителям Липецкой области ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 23 миллиарда рублей. Это на 9% меньше, чем год назад. Основной объем выдач пришелся на программы с господдержкой.«В декабре прошлого года произошёл всплеск ипотечного кредитования: было заключено договоров более чем на 4 миллиарда рублей. Спрос был обусловлен снижением ключевой ставки и грядущими изменениями в семейной ипотеке», – отметили в пресс-службе липецкого отделения Банка России.Средний размер ипотечного кредита в декабре 2025 года составил в Липецкой области 4,3 миллиона рублей, средний срок – 21 год, а средневзвешенная процентная ставка – 7,6% (годом ранее – 7,7%).С 1 февраля 2026 года супруги, которые берут семейную ипотеку, будут обязаны выступать созаемщиками одного льготного жилищного кредита. Повторно оформить такую ипотеку удастся только после погашения первого кредита и при рождении еще одного ребенка. Кроме того, получить кредит с высокой долговой нагрузкой или низким первоначальным взносом стало сложнее из-за ограничений для банков. Для наиболее рискованных ипотечных кредитов установлены лимиты.