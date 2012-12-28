Все новости
Экономика
190
сегодня, 16:29
1

За год жители Липецкой области взяли ипотеку на 23 миллиарда рублей

Средний размер ипотечного кредита в декабре 2025 года составил в Липецкой области 4,3 миллиона рублей, средний срок – 21 год.

В 2025 году банки выдали жителям Липецкой области ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 23 миллиарда рублей. Это на 9% меньше, чем год назад. Основной объем выдач пришелся на программы с господдержкой.

«В декабре прошлого года произошёл всплеск ипотечного кредитования: было заключено договоров более чем на 4 миллиарда рублей. Спрос был обусловлен снижением ключевой ставки и грядущими изменениями в семейной ипотеке», – отметили в пресс-службе липецкого отделения Банка России.

Средний размер ипотечного кредита в декабре 2025 года составил в Липецкой области 4,3 миллиона рублей, средний срок – 21 год, а средневзвешенная процентная ставка – 7,6% (годом ранее – 7,7%).

С 1 февраля 2026 года супруги, которые берут семейную ипотеку, будут обязаны выступать созаемщиками одного льготного жилищного кредита. Повторно оформить такую ипотеку удастся только после погашения первого кредита и при рождении еще одного ребенка. Кроме того, получить кредит с высокой долговой нагрузкой или низким первоначальным взносом стало сложнее из-за ограничений для банков. Для наиболее рискованных ипотечных кредитов установлены лимиты.
ипотека
2
0
1
1
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Эксперт
52 минуты назад
Я думаю эту ипотеку брали в основном приезжие с другой страны, местным жителям до лампочки эта ипотека.
Ответить
