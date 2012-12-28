Липецкая вечЁрка: дело о контрактах на отлов собак, мошенники из доставки цветов и переполненные мусорки

Сегодня, 4 февраля, суд отправил под домашний арест двух подозреваемых в уголовном деле о контракте на отлов собак, мошенники развели девушку почти на четверть миллиона рублей, и горожане жалуются на неубранные мусорки.