Липецкая вечЁрка: дело о контрактах на отлов собак, мошенники из доставки цветов и переполненные мусорки

Сегодня, 4 февраля, суд отправил под домашний арест двух подозреваемых в уголовном деле о контракте на отлов собак, мошенники развели девушку почти на четверть миллиона рублей, и горожане жалуются на неубранные мусорки.
Уголовное дело в отношении Людмилы Кулаковой, которую подозревают в получении взятки в особо крупном размере было возбуждено еще 29 января, в отношении Татьяны Фоминой — 2 февраля. Ей вменяют дачу взятки должностному лицу. Оба дела объединены.
По версии следствия, Татьяна Фомина передала Людмиле Кулаковой iPhone 13 за 60 тысяч рублей и 890 тысяч рублей наличными за содействие в подписании акта выполненных работ, объем которых оказался ниже предусмотренного контрактом.
Женщин задержали 2 февраля. Татьяна Фомина написала явку с повинной. Людмила Кулакова получение подарка в качестве благодарности признала, а денежные взятки отрицает.
Новости об уголовном деле набрали больше сотни комментариев.
«Проснулись, когда в бюджете дыра! Там всю вертикаль хватай, не ошибетесь!», — предположил Ржу не могу.
«Читаешь, кругом, везде одни взятки! Это что такое, как это понимать: если взятки дают, значит есть те, кто эти взятки берет!», — добавил САИ.
«Самый большой ущерб стране наносят продажные чиновники! Уголовное наказание для них должно быть ужесточено, вплоть до пожизненного!», — считают Липецкие басни.
«У нас вообще есть честные чиновники?», — задался вопросом Гость.
И снова новости о мошенниках. 18-летняя жительница Чаплыгина получила сообщение в Telegram о посылке с цветами, получить которую можно перейдя по присланной ссылке. После того, как она это сделала, на телефон пришёл код-уведомление с Госуслуг. А дальше начался развод по привычной схеме, в результате которого девушка заложила в ломбарде свои золотые украшения на сумму 224 000 рублей, и перевела большую часть этих денег мошенникам.
«Нужно каждому жителю инструктаж проводить о мошенниках под роспись и к ответственности привлекать», — предложил Эх.
17-летнего липчанина задержали в Волгограде по подозрению в помощи мошенникам. Он был одним из курьеров, которые частями забирали у 73-летней волгоградки 2,6 миллиона рублей.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», на время следствия его арестовали.
«Погнался за лёгким заработком, взамен получит срок и, возможно, на него повесят долг, ни ума, ни совести», — написал Александр Н.
Во дворе дома № 45 третий день стоит автомобиль и мешает мусоровозу подъехать к контейнерной площадке.
В пресс-службе «Экопром Липецк» пообещали, что мусоровоз приедет еще не раз. А водителей попросили не ставить свои машины рядом с площадками. Или хотя бы не делать это с семи утра до семи вечера, когда мусоровозы подъезжают к контейнерам.
Брошенные у мусорок машины уже не раз срывали график вывоза отходов. Автомобили, припаркованные в зоне разгрузки-погрузки контейнерной площадок, фиксирует комплекс «Дозор». Только за одну неделю января в Липецке зафиксировано более 60 таких нарушений.
Синоптики обещают липчанам еще два морозных дня. Сегодня ночью в Липецке столбики термометров могут опуститься до -30 градусов, а завтра днем температура воздуха составит от -15 до -17 градусов.
Это, кстати, близко к рекордным значениям 1976 года, когда в городе был 31 градус мороза. Теплее всего 5 февраля в Липецке было в 1914 году: +4 градуса.
А минувшей ночью столбики термометров опустились до –30,2 градуса.
И обратите внимание, после того, как некоторые ученики остались дома из-за морозов, справку об эпидокружении в школу приносить не нужно, пояснили в городском департаменте образования.
