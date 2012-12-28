Все новости
Татьяна Фомина отправлена под домашний арест на время следствия по делу о даче взятки
Происшествия
Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Происшествия
«Вам доставка»: 18-летней девушке сообщили о букете на её имя и выманили 217 000 рублей
Происшествия
Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Происшествия
Два автобуса и кроссовер попали в ДТП перед площадью Победы
Происшествия
Для замначальника УГС Липецка следствие также требует домашнего ареста
Происшествия
Современная корова в Липецкой области дает молока в пять раз больше чем советская
Общество
Липецкие госавтоинспекторы нашли скрывшегося с места ДТП водителя
Происшествия
Сегодня в Липецке: почему город по-прежнему сияет новогодними огнями, количество вакансий резко снизилось
Общество
Суд выбирает меру пресечения для предпринимательницы Татьяны Фоминой
Происшествия
На почте в Тракторном вдруг закончились деньги
Общество
Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Происшествия
В Липецке заледенел еще один двор
Общество
Два автобуса и кроссовер попали в ДТП перед площадью Победы
Происшествия
Муниципальные контракты искусственно дробили
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Антициклон с морозами побудет в Липецкой области еще два дня
Погода в Липецке
За год жители Липецкой области взяли ипотеку на 23 миллиарда рублей
Экономика
Липецкая вечЁрка: дело о контрактах на отлов собак, мошенники из доставки цветов и переполненные мусорки
Общество
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Общество
Общество
160
46 минут назад

Липецкая вечЁрка: дело о контрактах на отлов собак, мошенники из доставки цветов и переполненные мусорки

Сегодня, 4 февраля, суд отправил под домашний арест двух подозреваемых в уголовном деле о контракте на отлов собак, мошенники развели девушку почти на четверть миллиона рублей, и горожане жалуются на неубранные мусорки.

Правобережный суд отправил под домашний арест до 28 марта заместителя главного смотрителя Липецка Людмилу Кулакову и  индивидуального предпринимателя Татьяну Фомину, которая последние два года выигрывала муниципальные контракты на отлов и содержание бездомных животных.





Уголовное дело в отношении Людмилы Кулаковой, которую подозревают в получении взятки в особо крупном размере было возбуждено еще 29 января, в отношении Татьяны Фоминой — 2 февраля. Ей вменяют дачу взятки должностному лицу. Оба дела объединены.

По версии следствия, Татьяна Фомина передала Людмиле Кулаковой iPhone 13 за 60 тысяч рублей и 890 тысяч рублей наличными за содействие в подписании акта выполненных работ, объем которых оказался ниже предусмотренного контрактом. 

Женщин задержали 2 февраля. Татьяна Фомина написала явку с повинной. Людмила Кулакова получение подарка в качестве благодарности признала, а денежные взятки отрицает. 

Новости об уголовном деле набрали больше сотни комментариев.

«Проснулись, когда в бюджете дыра! Там всю вертикаль хватай, не ошибетесь!», — предположил Ржу не могу.

«Читаешь, кругом, везде одни взятки! Это что такое, как это понимать: если взятки дают, значит есть те, кто эти взятки берет!», — добавил САИ.

«Самый большой ущерб стране наносят продажные чиновники! Уголовное наказание для них должно быть ужесточено, вплоть до пожизненного!», — считают Липецкие басни.

«У нас вообще есть честные чиновники?», — задался вопросом Гость.

И снова новости о мошенниках. 18-летняя жительница Чаплыгина получила сообщение в Telegram о посылке с цветами, получить которую можно перейдя по присланной ссылке. После того, как она это сделала, на телефон пришёл код-уведомление с Госуслуг.  А дальше начался развод по привычной схеме, в результате которого девушка заложила в ломбарде свои золотые украшения на сумму 224 000 рублей, и перевела большую часть этих денег мошенникам. 

«Нужно каждому жителю инструктаж проводить о мошенниках под роспись и к ответственности привлекать», — предложил Эх.

17-летнего липчанина задержали в Волгограде по подозрению в помощи мошенникам.  Он был одним из курьеров, которые частями забирали у 73-летней волгоградки 2,6 миллиона рублей.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», на время следствия его арестовали.

«Погнался за лёгким заработком, взамен получит срок и, возможно, на него повесят долг, ни ума, ни совести», — написал Александр Н.

Во дворе дома № 45 третий день стоит автомобиль и  мешает мусоровозу подъехать к контейнерной площадке.

В пресс-службе «Экопром Липецк» пообещали, что мусоровоз приедет еще не раз. А водителей попросили не ставить свои машины рядом с площадками. Или хотя бы не делать это с семи утра до семи вечера, когда мусоровозы подъезжают к контейнерам.

Брошенные у мусорок машины уже не раз срывали график вывоза отходов. Автомобили, припаркованные в зоне разгрузки-погрузки контейнерной площадок, фиксирует комплекс «Дозор». Только за одну неделю января в Липецке зафиксировано более 60 таких нарушений.

Синоптики обещают липчанам еще два морозных дня. Сегодня ночью в Липецке столбики термометров могут опуститься до -30 градусов, а  завтра днем температура воздуха составит от -15 до -17 градусов.

Это, кстати, близко к рекордным значениям 1976 года, когда в городе был 31 градус мороза. Теплее всего 5 февраля в Липецке было в 1914 году: +4 градуса.

А минувшей ночью столбики термометров опустились до –30,2 градуса.

И обратите внимание, после того, как некоторые ученики остались дома из-за морозов, справку об эпидокружении в школу приносить не нужно, пояснили в городском департаменте образования.
