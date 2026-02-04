Все новости
Липчане пережили самую холодную ночь этой зимы
Погода в Липецке
Во вскрытой спасателями квартире нашли труп
Происшествия
Из реки Дон достали тело 48-летнего мужчины
Общество
Глава администрации присвоил газонокосилку, снегоуборщик и бензиновую пилу
Происшествия
Расслабляться рано: спасатели вновь предупредили о сильных морозах
Погода в Липецке
Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
Общество
На улице Ворошилова двор превратился в каток: машины вмёрзли в лёд
Общество
В лютые морозы два дома остались без отопления
Общество
61-летний мужчина приделал розетку прямо к ЛЭП
Общество
Большой брат следит за тобой: соседи судились из-за видеоглазка
Общество
За статуэтки с героями мультфильма «Жил-был пёс» с липчанина взыскали 40 000 рублей
Общество
За пьяного 16-летнего гонщика отцу выписали штраф в 30 000 рублей
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчанин отсудил за кухню 585 тысяч рублей
Общество
35-летняя липчанка получила пособия и маткапитал на несуществующего ребёнка
Происшествия
Ельчанин получил 6 лет 8 месяцев строгого режима за покушение на убийство сверстника и нападения на подростков
Происшествия
Сегодня в Липецке: почему город по-прежнему сияет новогодними огнями, количество вакансий резко снизилось
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший подо льдом, коммунальные аварии и лютые морозы
Общество
Ночью в Липецке было –26,1 градуса
Погода в Липецке
Мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП с автобусом: дело ушло в суд
Происшествия
Общество
сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: почему город по-прежнему сияет новогодними огнями, количество вакансий резко снизилось

Нас ждут спектакль, благотворительный кинопоказ и показательное кормление хищников в зоопарке.

Мороз, мороз

Февраль продолжает показывать липчанам, что зима – это суровое время. Днём температура составит от -15 до -17 градусов. Снегопады выдохлись ещё на выходных и третий день подарит коммунальным службам передышку без осадков.

IMG_3886.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 8 Марта, 3;
- ул. Айвазовского, 7;
- ул. Ворошилова, 11;
- ул. Толстого, 40, 42, 44;
- пр-т Победы, 22а.

egjpqlvdnhdsw4d2g5m0dsmcwmsflnwb.jpg

Отключение света

С 09:00 до 17:00 в мороз останутся без электричества:

- ул. 9-го Мая, 20а
- ул. Ангарская, 1а;
- ул. Базарная, 1г, 3/7, 3а;
- ул. Ковалева, 117б.

0J2A3228 копия.jpg

В частном секторе не смогут включить электрообогреватели жители улицы Орловской.

Пробки

Угодить в затор при жестком морозе – пожалуй, самое нежелательное приключение. Чтобы оно не случилось, перед выездом загляните в приложения.


Цигун

В 9:15 людям старшего поколения рекомендуют начать день в библиотеке семейного чтения с занятий по цигун (18+).

xhy50txr0e7crj2m2keoaq0tm3ayh71v.jpg

Фото ok.ru/group/56687301099630

Рекомендовано с 50 лет. Древняя китайская дыхательная практика, которая помогает жителям Поднебесной демонстрировать чудеса долголетия.

Виниловая вечеринка

В 17:00 в библиотеке им. И.А. Бунина (Студенческий городок, 11а) состоится вечеринка «Записано на виниле» (18+).

К слову, виниловые носители сейчас переживают второе (третье, четвёртое?) рождение. В мире говорят даже о буме интереса к пластинкам, цена которых среди коллекционеров выросла за год чуть ли не вдвое. Дошло до того, что в России решили возродить фирму «Мелодия» и говорят о скором запуске завода по производству пластинок в Челябинске.

photo_2026-02-04_07-49-52.jpg

Queen, Япония, 1-й пресс (так называют пластинки, выпущенные в год выхода альбома)

Правда, коллекционеры не дадут соврать: по сравнению с «фирмой» т.е. записями из загнивающих стран Европы, а также США и Японии и советские пластинки звучат, мягко говоря, не лучшим образом.

Благотворительный кинопоказ

В 18:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) состоится благотворительный показ фильма #Жить (12+).

slvi0jh24eogekusl7maz1qbgs27yoy4.jpg

Истории о детях, которые победили рак

Театр

В 19:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажет спектакль «Есенин. Быть поэтом» (16+).

IMG_4056.jpg

Самостоятельная работа артистов театра. Спектакль, посвященный жизни и творчеству великого поэта Сергея Есенина. Спектакль, во время которого рождается новая история и происходит поиск ответа на вопрос: что значит – быть поэтом?

Обед хищников

Липецкий зоопарк (ул. К.Маркса, вл.9) напоминает о себе. Зимой выручка падает, а кушать звери по-прежнему хотят.

Torri eda.JPG

Сегодня в течение дня в зверинце организуют показательное кормление кошачьих. Видимо, дождутся, когда посетителей станет более или менее много и взбудоражат зрелищем, как тигры рвут мясо.

Праздники продолжаются!

Многие липчане удивляются, почему в городе до сих пор не убрали новогоднюю иллюминацию. В мэрии дали ответ: планам демонтажу новогодних украшений помешали сильные морозы.

й2.jpg
«Снимать праздничные конструкции сейчас опасно из-за аномально низкой температуры. Поэтому пока украшения останутся на улицах города», – признались в мэрии.

Кстати, а вы сами уже вынесли ёлку?

Вакансий всё меньше

По итогам 2025 года в России стало на 12% вакансий меньше, подсчитали в агентстве по поиску работу SuperJob.

DSC0531112.jpg

Специалисты по трудоустройству объяснили это тем, что работодатели стали сдержаннее в найме. При этом количество резюме на популярном сервисе выросло – на целых 19%.

За что ругают молодёжь

Коллеги 45+ видят в основном недостатки в поколении Z т.е. людях, выросших в эпоху цифровых технологий – с середины 1990-х по начало 2010-х. Старшие отмечают в молодежи отсутствие мотивации – 12%, легкомысленность – 9%, лень и низкую квалификацию – 8%, меркантильность – 6%. Отмечают и положительное, в том числе цифровую грамотность, но только 5% опрошенных.

DSC098361.jpg

А вот молодые люди относятся к «старикам» добрее. Многие называют «бумеров» (поколение бэби-бумов с 1946 по 1964 г.р.) ходячими библиотеками – 36%, надежность и ответственность – 12%, системное мышление – 9%.

В качестве недостатков молодёжь отмечает консерватизм и сопротивление изменениям – 9%. Впрочем, такие упрёки веками звучат от поколения к поколению.

Дорогие липчане! Согреть в морозные дни помогут чашка кофе или чая, а ещё - новости. Жителям Липецкой области следить за ситуацией в регионе просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
Комментарии (6)

А
11 минут назад
Почему в этом году нет белых медведей возле звездного, где они?
Электорат
12 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Тунеядцу
35 минут назад
Это на нлмк стращали в девяностые, а где ещё это было? Там зарплаты всегда были хорошие
Тунеядец
55 минут назад
Каждой организации приказано официально размещать не более 5-7 вакансий, а позвонишь в кадры там 100 штук предлагают. Работать за гроши некому! А начальство стращало, очередью за забором из желающих на твое место! Вруны.
Свояк
сегодня, 07:33
Вакансий навалом но они в основном фейковые. Сразу понятно что санкции нам на пользу
