Сегодня в Липецке: почему город по-прежнему сияет новогодними огнями, количество вакансий резко снизилось

Нас ждут спектакль, благотворительный кинопоказ и показательное кормление хищников в зоопарке.

Февраль продолжает показывать липчанам, что зима – это суровое время. Днём температура составит от -15 до -17 градусов. Снегопады выдохлись ещё на выходных и третий день подарит коммунальным службам передышку без осадков.









- пр-т Победы, 22а.









С 09:00 до 17:00 в мороз останутся без электричества:





















Цигун

В 9:15 людям старшего поколения рекомендуют начать день в библиотеке семейного чтения с занятий по цигун (18+).









Фото ok.ru/group/56687301099630



К слову, виниловые носители сейчас переживают второе (третье, четвёртое?) рождение. В мире говорят даже о буме интереса к пластинкам, цена которых среди коллекционеров выросла за год чуть ли не вдвое. Дошло до того, что в России решили возродить фирму «Мелодия» и говорят о скором запуске завода по производству пластинок в Челябинске.









Queen, Япония, 1-й пресс (так называют пластинки, выпущенные в год выхода альбома)

В 18:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) состоится благотворительный показ фильма #Жить (12+).













Театр





В 19:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажет спектакль «Есенин. Быть поэтом» (16+).









Липецкий зоопарк (ул. К.Маркса, вл.9) напоминает о себе. Зимой выручка падает, а кушать звери по-прежнему хотят.









«Снимать праздничные конструкции сейчас опасно из-за аномально низкой температуры. Поэтому пока украшения останутся на улицах города», – признались в мэрии.

По итогам 2025 года в России стало на 12% вакансий меньше, подсчитали в агентстве по поиску работу SuperJob.









Коллеги 45+ видят в основном недостатки в поколении Z т.е. людях, выросших в эпоху цифровых технологий – с середины 1990-х по начало 2010-х. Старшие отмечают в молодежи отсутствие мотивации – 12%, легкомысленность – 9%, лень и низкую квалификацию – 8%, меркантильность – 6%. Отмечают и положительное, в том числе цифровую грамотность, но только 5% опрошенных.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. 8 Марта, 3;- ул. Айвазовского, 7;- ул. Ворошилова, 11;- ул. Толстого, 40, 42, 44;- ул. 9-го Мая, 20а- ул. Ангарская, 1а;- ул. Базарная, 1г, 3/7, 3а;- ул. Ковалева, 117б.В частном секторе не смогут включить электрообогреватели жители улицы Орловской.Угодить в затор при жестком морозе – пожалуй, самое нежелательное приключение. Чтобы оно не случилось, перед выездом загляните в приложения.Рекомендовано с 50 лет. Древняя китайская дыхательная практика, которая помогает жителям Поднебесной демонстрировать чудеса долголетия.В 17:00 в библиотеке им. И.А. Бунина (Студенческий городок, 11а) состоится вечеринка «Записано на виниле»Правда, коллекционеры не дадут соврать: по сравнению с «фирмой» т.е. записями из загнивающих стран Европы, а также США и Японии и советские пластинки звучат, мягко говоря, не лучшим образом.Истории о детях, которые победили ракСамостоятельная работа артистов театра. Спектакль, посвященный жизни и творчеству великого поэта Сергея Есенина. Спектакль, во время которого рождается новая история и происходит поиск ответа на вопрос: что значит – быть поэтом?Сегодня в течение дня в зверинце организуют показательное кормление кошачьих. Видимо, дождутся, когда посетителей станет более или менее много и взбудоражат зрелищем, как тигры рвут мясо.Многие липчане удивляются, почему в городе до сих пор не убрали новогоднюю иллюминацию. В мэрии дали ответ: планам демонтажу новогодних украшений помешали сильные морозы.Кстати, а вы сами уже вынесли ёлку?Специалисты по трудоустройству объяснили это тем, что работодатели стали сдержаннее в найме. При этом количество резюме на популярном сервисе выросло – на целых 19%.А вот молодые люди относятся к «старикам» добрее. Многие называют «бумеров» (поколение бэби-бумов с 1946 по 1964 г.р.) ходячими библиотеками – 36%, надежность и ответственность – 12%, системное мышление – 9%.В качестве недостатков молодёжь отмечает консерватизм и сопротивление изменениям – 9%. Впрочем, такие упрёки веками звучат от поколения к поколению.