Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
Ельчанин получил 6 лет 8 месяцев строгого режима за покушение на убийство сверстника и нападения на подростков
Сегодня в Липецке: почему город по-прежнему сияет новогодними огнями, количество вакансий резко снизилось
Общество
618
сегодня, 07:00
5
Сегодня в Липецке: почему город по-прежнему сияет новогодними огнями, количество вакансий резко снизилось
Нас ждут спектакль, благотворительный кинопоказ и показательное кормление хищников в зоопарке.
Февраль продолжает показывать липчанам, что зима – это суровое время. Днём температура составит от -15 до -17 градусов. Снегопады выдохлись ещё на выходных и третий день подарит коммунальным службам передышку без осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. 8 Марта, 3;
- ул. Айвазовского, 7;
- ул. Ворошилова, 11;
- ул. Толстого, 40, 42, 44;
- пр-т Победы, 22а.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 в мороз останутся без электричества:
- ул. Ангарская, 1а;
- ул. Базарная, 1г, 3/7, 3а;
- ул. Ковалева, 117б.
Пробки
Угодить в затор при жестком морозе – пожалуй, самое нежелательное приключение. Чтобы оно не случилось, перед выездом загляните в приложения.
Цигун
В 9:15 людям старшего поколения рекомендуют начать день в библиотеке семейного чтения с занятий по цигун (18+).
Фото ok.ru/group/56687301099630
Рекомендовано с 50 лет. Древняя китайская дыхательная практика, которая помогает жителям Поднебесной демонстрировать чудеса долголетия.
Виниловая вечеринка
В 17:00 в библиотеке им. И.А. Бунина (Студенческий городок, 11а) состоится вечеринка «Записано на виниле» (18+).
К слову, виниловые носители сейчас переживают второе (третье, четвёртое?) рождение. В мире говорят даже о буме интереса к пластинкам, цена которых среди коллекционеров выросла за год чуть ли не вдвое. Дошло до того, что в России решили возродить фирму «Мелодия» и говорят о скором запуске завода по производству пластинок в Челябинске.
Queen, Япония, 1-й пресс (так называют пластинки, выпущенные в год выхода альбома)
Правда, коллекционеры не дадут соврать: по сравнению с «фирмой» т.е. записями из загнивающих стран Европы, а также США и Японии и советские пластинки звучат, мягко говоря, не лучшим образом.
Благотворительный кинопоказ
В 18:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) состоится благотворительный показ фильма #Жить (12+).
Истории о детях, которые победили рак
Театр
В 19:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажет спектакль «Есенин. Быть поэтом» (16+).
Самостоятельная работа артистов театра. Спектакль, посвященный жизни и творчеству великого поэта Сергея Есенина. Спектакль, во время которого рождается новая история и происходит поиск ответа на вопрос: что значит – быть поэтом?
Обед хищников
Липецкий зоопарк (ул. К.Маркса, вл.9) напоминает о себе. Зимой выручка падает, а кушать звери по-прежнему хотят.
Сегодня в течение дня в зверинце организуют показательное кормление кошачьих. Видимо, дождутся, когда посетителей станет более или менее много и взбудоражат зрелищем, как тигры рвут мясо.
Праздники продолжаются!
Многие липчане удивляются, почему в городе до сих пор не убрали новогоднюю иллюминацию. В мэрии дали ответ: планам демонтажу новогодних украшений помешали сильные морозы.
«Снимать праздничные конструкции сейчас опасно из-за аномально низкой температуры. Поэтому пока украшения останутся на улицах города», – признались в мэрии.
Кстати, а вы сами уже вынесли ёлку?
Вакансий всё меньше
По итогам 2025 года в России стало на 12% вакансий меньше, подсчитали в агентстве по поиску работу SuperJob.
Специалисты по трудоустройству объяснили это тем, что работодатели стали сдержаннее в найме. При этом количество резюме на популярном сервисе выросло – на целых 19%.
За что ругают молодёжь
Коллеги 45+ видят в основном недостатки в поколении Z т.е. людях, выросших в эпоху цифровых технологий – с середины 1990-х по начало 2010-х. Старшие отмечают в молодежи отсутствие мотивации – 12%, легкомысленность – 9%, лень и низкую квалификацию – 8%, меркантильность – 6%. Отмечают и положительное, в том числе цифровую грамотность, но только 5% опрошенных.
А вот молодые люди относятся к «старикам» добрее. Многие называют «бумеров» (поколение бэби-бумов с 1946 по 1964 г.р.) ходячими библиотеками – 36%, надежность и ответственность – 12%, системное мышление – 9%.
В качестве недостатков молодёжь отмечает консерватизм и сопротивление изменениям – 9%. Впрочем, такие упрёки веками звучат от поколения к поколению.
Дорогие липчане! Согреть в морозные дни помогут чашка кофе или чая, а ещё - новости. Жителям Липецкой области следить за ситуацией в регионе просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова. До встречи!
0
0
1
0
2
Комментарии (6)