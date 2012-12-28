Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
Происшествия
Липецкие госавтоинспекторы нашли скрывшегося с места ДТП водителя
Авария произошла 26 января на Воронежском шоссе.
26 января около 23.30 на Воронежском шоссе в Липецке рядом с гипермаркетом «Бонус» в «ВАЗ-2114» въехал «Фольксваген Поло», после чего водитель иномарки скрылся.
«Правоохранители оперативно установили личность водителя. Свой поступок он объяснил тем, что испугался отсутствия у него полиса ОСАГО. За это, а также за оставление места аварии и невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, водителя привлекли к ответственности по трем статьям КоАП РФ по ч. 2 ст.12.27, по ч. 2 ст. 12.37 и ч.2 ст.12.13», — сообщает ведомство.
В Госавтоинспекции рассказали, что а ближайший год виновнику аварии придется ходить пешком — суд лишил его водительских прав.
Комментарии (1)