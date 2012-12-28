Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
Погода в Липецке
Ночью в Липецке было –26,1 градуса
На 10 градусов ниже нормы будет до 6 февраля включительно.
Как рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Тоболина, в Липецке этой ночью было теплее чем прошлой на пять градусов: столбики термометров в областном центре опустились до –26,1 градуса, тогда как вчера –31,5 градуса.
Во Льве Толстом этой ночью было –23,7 градуса, в Ельце –26,1 градуса.
Завтра ночью Липецкой области так же ожидается до –29 –30 градусов. Так что пока регион ещё переживает пик морозов: они продлятся 5 и 6 февраля включительно, среднесуточная температура будет на 10 градусов ниже нормы.
