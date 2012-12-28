Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчане пережили самую холодную ночь этой зимы
Погода в Липецке
Во вскрытой спасателями квартире нашли труп
Происшествия
Из реки Дон достали тело 48-летнего мужчины
Общество
Глава администрации присвоил газонокосилку, снегоуборщик и бензиновую пилу
Происшествия
Расслабляться рано: спасатели вновь предупредили о сильных морозах
Погода в Липецке
Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
Общество
На улице Ворошилова двор превратился в каток: машины вмёрзли в лёд
Общество
В лютые морозы два дома остались без отопления
Общество
61-летний мужчина приделал розетку прямо к ЛЭП
Общество
Большой брат следит за тобой: соседи судились из-за видеоглазка
Общество
Читать все
Почти во все дома на Манеже возвращают тепло
Общество
За статуэтки с героями мультфильма «Жил-был пёс» с липчанина взыскали 40 000 рублей
Общество
За пьяного 16-летнего гонщика отцу выписали штраф в 30 000 рублей
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчанин отсудил за кухню 585 тысяч рублей
Общество
35-летняя липчанка получила пособия и маткапитал на несуществующего ребёнка
Происшествия
Ельчанин получил 6 лет 8 месяцев строгого режима за покушение на убийство сверстника и нападения на подростков
Происшествия
Сегодня в Липецке: почему город по-прежнему сияет новогодними огнями, количество вакансий резко снизилось
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший подо льдом, коммунальные аварии и лютые морозы
Общество
Мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП с автобусом: дело ушло в суд
Происшествия
Читать все
Погода в Липецке
78
19 минут назад
1

Ночью в Липецке было –26,1 градуса

На 10 градусов ниже нормы будет до 6 февраля включительно.

Сегодня ночью холоднее всего в Липецкой области снова было в Конь-Колодезе: столбик термометра там опустился до –30,2 градуса, но прошлой ночью там было холоднее почти на два градуса: –32,1 градуса.

Как рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Тоболина, в Липецке этой ночью было теплее чем прошлой на пять градусов: столбики термометров в областном центре опустились до –26,1 градуса, тогда как вчера –31,5 градуса.

Во Льве Толстом этой ночью было –23,7 градуса, в Ельце –26,1 градуса.

Завтра ночью Липецкой области так же ожидается до –29 –30 градусов. Так что пока регион ещё переживает пик морозов: они продлятся 5 и 6 февраля включительно, среднесуточная температура будет на 10 градусов ниже нормы. 

В пятницу до –26 ночью и –11 днем. В субботу в регион на два дня придет потепление, а в понедельник снова вернутся морозы до –20 ночью и –15 днем. 

мороз
0
0
0
1
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
7 минут назад
Максимум было - 20° Откуда вы берёте эти числа?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить