Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Татьяна Фомина отправлена под домашний арест на время следствия по делу о даче взятки
Происшествия
Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший у реки, коммунальные аварии и лютые морозы
Общество
«Вам доставка»: 18-летней девушке сообщили о букете на её имя и выманили 217 000 рублей
Происшествия
Липецкие госавтоинспекторы нашли скрывшегося с места ДТП водителя
Происшествия
Сегодня в Липецке: почему город по-прежнему сияет новогодними огнями, количество вакансий резко снизилось
Общество
Суд выбирает меру пресечения для предпринимательницы Татьяны Фоминой
Происшествия
Для замначальника УГС Липецка следствие также требует домашнего ареста
Происшествия
Два автобуса и кроссовер попали в ДТП перед площадью Победы
Происшествия
Современная корова в Липецкой области дает молока в пять раз больше чем советская
Общество
Читать все
Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Происшествия
Для замначальника УГС Липецка следствие также требует домашнего ареста
Происшествия
В Липецке заледенел еще один двор
Общество
Два автобуса и кроссовер попали в ДТП перед площадью Победы
Происшествия
На почте в Тракторном вдруг закончились деньги
Общество
За год жители Липецкой области взяли ипотеку на 23 миллиарда рублей
Экономика
Муниципальные контракты искусственно дробили
Общество
Родителям погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Антициклон с морозами побудет в Липецкой области еще два дня
Погода в Липецке
Читать все
Общество
866
59 минут назад

Родителям погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок

А ещё потерявших сына родителей 2,5 месяца военкомат не уведомлял о его смерти…  

После обращения к прокурору Липецкой области Геннадию Анисимову (отец погибшего участника СВО пришёл на личный приём к прокурору) родителям погибшего 30-летнего участника СВО из Тербунского района — 57-летнему отцу и 52-летней матери были произведены социальные выплаты на общую сумму 14 миллионов рублей (13 миллионов по линии Министерства обороны и 1 миллион — региональная выплата).

30-летний мужчина погиб в августе 2025 года. Но его родителям во всех выплатах было отказано из-за досадных бюрократических ошибок, а по сути — опечаток в документах.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, потерявшим сына родителям пришлось столкнуться с целой серией испытаний. Сначала их 2,5 месяца не уведомлял о его смерти военный комиссариат — за это военкомат даже получил представление прокуратуры. А на основании этого уведомления от военкомата получают свидетельство о смерти. В конце концов этот документ был получен, но появилась новая преграда.

В свидетельствах и актовой записи о рождении и смерти погибшего не сходились буквы в отчестве и в графе отец с паспортом отца. Разнились буквы е (ё) и а (о). Отчество сложное, и условно говоря (отчество в интересах родителей изменено редакцией GOROD48), где-то был Абрамович, где-то Абромович и также где-то был указан как Абромян, а где-то как Абрамян), а также разнились отчество его матери: например, по паспорту она Мусаевна (отчество также изменено редакцией), а в свидетельство о рождении погибшего Мусабовна.

В результате расхождений в написании отчеств и имен орган социальной защиты населения — филиал Nº15 Тербунского района «Центра социальной защиты населения Липецкой области» и военный комиссариат отказали родителям бойца в назначении причитающихся им социальных выплат в связи с отсутствием доказательств их родства.

31 октября прошлого года прокурор района направил в суд иск об установлении факта родственных отношений и 3 декабря этот иск был удовлетворён. Сейчас родителям бойца уже произведены все положенные по потере сына выплаты.
спецоперация
Украина
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить