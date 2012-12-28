Родителям погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок

Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Общество
59 минут назад
А ещё потерявших сына родителей 2,5 месяца военкомат не уведомлял о его смерти…
30-летний мужчина погиб в августе 2025 года. Но его родителям во всех выплатах было отказано из-за досадных бюрократических ошибок, а по сути — опечаток в документах.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, потерявшим сына родителям пришлось столкнуться с целой серией испытаний. Сначала их 2,5 месяца не уведомлял о его смерти военный комиссариат — за это военкомат даже получил представление прокуратуры. А на основании этого уведомления от военкомата получают свидетельство о смерти. В конце концов этот документ был получен, но появилась новая преграда.
В свидетельствах и актовой записи о рождении и смерти погибшего не сходились буквы в отчестве и в графе отец с паспортом отца. Разнились буквы е (ё) и а (о). Отчество сложное, и условно говоря (отчество в интересах родителей изменено редакцией GOROD48), где-то был Абрамович, где-то Абромович и также где-то был указан как Абромян, а где-то как Абрамян), а также разнились отчество его матери: например, по паспорту она Мусаевна (отчество также изменено редакцией), а в свидетельство о рождении погибшего Мусабовна.
В результате расхождений в написании отчеств и имен орган социальной защиты населения — филиал Nº15 Тербунского района «Центра социальной защиты населения Липецкой области» и военный комиссариат отказали родителям бойца в назначении причитающихся им социальных выплат в связи с отсутствием доказательств их родства.
31 октября прошлого года прокурор района направил в суд иск об установлении факта родственных отношений и 3 декабря этот иск был удовлетворён. Сейчас родителям бойца уже произведены все положенные по потере сына выплаты.