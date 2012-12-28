Все новости
Общество
349
32 минуты назад
4

На почте в Тракторном вдруг закончились деньги

Клиенты почтового отделения не могли получить свои выплаты.

Жительница Тракторного пожаловалась GOROD48 на работу почтового отделения на улице Коммунистической.

«Люди не могут получить ни пенсию, ни детское пособие. Просто, говорят, денег нет. Как быть пенсионерам? Люди стоят с утра в очереди. На просьбу пригласить старшего, отвечают, что его нет», — написала липчанка.

«Мы приносим извинения клиентам за доставленные неудобства. Вчера мы выдали все пенсии и социальные пособия клиентам в отделении 398006. Поскольку в нем есть открытые вакансии и больничные, работу отделения обеспечивают сотрудники из почтамта», — сообщили в пресс-службе «Почты России».

Стоит отметить, что липчане не раз уже жаловались на почтовые отделения. В пик оплаты коммунальных услуг закрылось почтовое отделение в 15-м микрорайоне, почта на Бородинской открывается и закрывается, когда пожелает, в 58-м отделении неделю задерживали пенсию. Чаще всего проблемы начинаются из-за нехватки сотрудников, которым платят маленькие зарплаты.
почта
3
0
3
0
1

Комментарии (6)

Комментарии (6)
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пенсионэр
5 минут назад
Делать что ль нечего - на почту ходить за пенсией? Да по морозу! 11 числа на карту падает и всё путём. Только проблемы создают и себе и почте...
Ответить
омсквич
6 минут назад
Ну не вписалась почта в рынок. Туда ей и дорога
Ответить
Да
19 минут назад
Эти бабки очень странные - на карточку не хотят получать и неделями стоят на почте . Посылку получить невозможно - они еще все и квартплату платят толпой лично в руки на почте , вместо того , чтобы дома оплатить через сайт. Если кто скажет - что они неграмотные - не надо мне сказки втирать - все со смартфонами дороже моего ходят и у всех есть дети и внуки
Ответить
Стас
24 минуты назад
Почта не приносит квитанции уже с ноября, в частности, не приносят за вывоз мусора и газ.
Ответить
