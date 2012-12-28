Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Общество
На почте в Тракторном вдруг закончились деньги
Клиенты почтового отделения не могли получить свои выплаты.
«Люди не могут получить ни пенсию, ни детское пособие. Просто, говорят, денег нет. Как быть пенсионерам? Люди стоят с утра в очереди. На просьбу пригласить старшего, отвечают, что его нет», — написала липчанка.
«Мы приносим извинения клиентам за доставленные неудобства. Вчера мы выдали все пенсии и социальные пособия клиентам в отделении 398006. Поскольку в нем есть открытые вакансии и больничные, работу отделения обеспечивают сотрудники из почтамта», — сообщили в пресс-службе «Почты России».
Стоит отметить, что липчане не раз уже жаловались на почтовые отделения. В пик оплаты коммунальных услуг закрылось почтовое отделение в 15-м микрорайоне, почта на Бородинской открывается и закрывается, когда пожелает, в 58-м отделении неделю задерживали пенсию. Чаще всего проблемы начинаются из-за нехватки сотрудников, которым платят маленькие зарплаты.
