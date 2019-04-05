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Двое парней потрошили «ВАЗы

5 689
#кража
Двое парней потрошили «ВАЗы

Полицейские подозревают двух молодых липчан в серии автокраж.

4 апреля на улице Терешковой в Липецке из автомобиля "ВАЗ-2110" украли аккумулятор. Полицейские по подозрению в совершении преступления задержали 18-ти и 20-летних парней, один из них ранее судим. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, задержанные также подозреваются в аккумуляторов, совершенной в этот же день из автомобилей "ВАЗ-2107" и "ВАЗ-21112", припаркованных на улице Гагарина. Расследование проводит ОП № 8 УМВД России по Липецку.


5 689
#кража

Комментарии (5)

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Праведный грешник

15 минут назад
Молодые утырки тырили чужое, впрок им не пошло, теперь пошли на повышение квалификации в места неотдаленные, как выйдут уже будут профи. Систему надо менять. Трудотерпия для таких нужна, либо самая жесткая альтернатива как мотиватор.
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инквизиция

26 минут назад
Повесить на них все кражи АКБ в Липецке .
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Редактору

50 минут назад
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, задержанные также подозреваются в аккумуляторов, совершенной... По моему тут пропущены слова
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Справка

50 минут назад
Двое выходцев из незалежной грабили жителей РФ
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Липчанин

57 минут назад
Редактор у тебя опять потрошители а не воры. Ты похуду больше на жаргоне любишь писать а не на могучим русском языке.
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