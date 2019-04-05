Двое парней потрошили «ВАЗы

Полицейские подозревают двух молодых липчан в серии автокраж.

4 апреля на улице Терешковой в Липецке из автомобиля "ВАЗ-2110" украли аккумулятор. Полицейские по подозрению в совершении преступления задержали 18-ти и 20-летних парней, один из них ранее судим.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, задержанные также подозреваются в аккумуляторов, совершенной в этот же день из автомобилей "ВАЗ-2107" и "ВАЗ-21112", припаркованных на улице Гагарина. Расследование проводит ОП № 8 УМВД России по Липецку.