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230
57 минут назад
1

От пункта выдачи заказов «Самокат» угнали велосипед

53-летнего обвиняемого в краже ждёт суд.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении ранее не судимого 53-летнего мужчины, который обвиняется в краже велосипеда за 28 500 рублей от пункта выдачи заказов «Самокат».

По данным следствия, вечером 1 декабря прошлого года липчанин проходил мимо пункта выдачи заказов «Самокат» на улице Меркулова и украл велосипед марки «Лорак», который стоял на специальной парковке и был пристегнут замком.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 53-летнему мужчине предъявлено обвинение по пункту «в›› части второй статьи 158 УК РФ за кражу с причинением значительного ущерба. Санкции этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
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Комментарии (1)

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17 минут назад
53 года, а ума на 2 года.....
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