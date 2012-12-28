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Происшествия
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57 минут назад
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От пункта выдачи заказов «Самокат» угнали велосипед
53-летнего обвиняемого в краже ждёт суд.
По данным следствия, вечером 1 декабря прошлого года липчанин проходил мимо пункта выдачи заказов «Самокат» на улице Меркулова и украл велосипед марки «Лорак», который стоял на специальной парковке и был пристегнут замком.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 53-летнему мужчине предъявлено обвинение по пункту «в›› части второй статьи 158 УК РФ за кражу с причинением значительного ущерба. Санкции этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
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