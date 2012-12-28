0:11, Карл!

Антирекорд кишинёвской «Платины» вот-вот падёт. Дальше худшими в истории будем мы.

Проигрывать можно по-разному. В принципе, МХК «Липецк» в текущем сезоне показал нам многие виды поражений – редко в упорной борьбе, почти всегда - безвольные, когда на результат игры всем наплевать. К таким относится и проигрыш в повторном матче «Протону» из Нововоронежа: гости забросили в наши ворота 11 (!) безответных шайб.На скамейке «Липецка» пытались обозначить какое-то участие в матче, даже заменили вратаря Тимура Аглеева на Егора Логвина после 3-й шайбы уже на 9-й минуте, но в целом – плыли по течению.Почему так происходит? Старший тренер Сергей Рыбин как-то в клубных соцсетях попытался дать комментарий, рассказав, что в последние годы липецкий хоккей разваливали и сейчас мы пожинаем плоды. Но сообщение уже на другой день отредактировали, убрав оттуда все острые фразы (скриншот оригинала имеется в распоряжении GOROD48). Больше никто никаких комментариев не давал. Да, наверное, и не даст: журналистам в клубе тоже объявлена «война».Создаётся впечатление, что вообще вся нынешняя хоккейная структура создана лишь для того, чтобы несколько человек получали (надо полагать, немаленькую) зарплату. За поражение под 10 шайб, за неумелое руководство, за унылый контент в соцсетях…… У «Липецка» 32 проигрыша с начала сезона. В 32 матчах! Рукой подать до повторения антирекорда НМХЛ: в сезоне-2012/13 «Платина» из Кишинёва проиграла со старта чемпионата 33 матча. 6 и 7 февраля наша команда принимает лидера Восточной конференции «ЭкоНиву-Бобров». Шансов почти нет, антирекорд почти наверняка будет повторён, а во второй игре и побит. И «Липецк» станеткомандой влиги России. Это тавро не смыть никогда. Боже, как деградировал наш хоккей, два десятилетия назад преподносивший сенсации в Суперлиге…Фото ХК «Протон»