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сегодня, 18:15
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0:11, Карл!

Антирекорд кишинёвской «Платины» вот-вот падёт. Дальше худшими в истории будем мы.

Проигрывать можно по-разному. В принципе, МХК «Липецк» в текущем сезоне показал нам многие виды поражений – редко в упорной борьбе, почти всегда - безвольные, когда на результат игры всем наплевать. К таким относится и проигрыш в повторном матче «Протону» из Нововоронежа: гости забросили в наши ворота 11 (!) безответных шайб.

На скамейке «Липецка» пытались обозначить какое-то участие в матче, даже заменили вратаря Тимура Аглеева на Егора Логвина после 3-й шайбы уже на 9-й минуте, но в целом – плыли по течению.

Почему так происходит? Старший тренер Сергей Рыбин как-то в клубных соцсетях попытался дать комментарий, рассказав, что в последние годы липецкий хоккей разваливали и сейчас мы пожинаем плоды. Но сообщение уже на другой день отредактировали, убрав оттуда все острые фразы (скриншот оригинала имеется в распоряжении GOROD48). Больше никто никаких комментариев не давал. Да, наверное, и не даст: журналистам в клубе тоже объявлена «война».

Создаётся впечатление, что вообще вся нынешняя хоккейная структура создана лишь для того, чтобы несколько человек получали (надо полагать, немаленькую) зарплату. За поражение под 10 шайб, за неумелое руководство, за унылый контент в соцсетях…

… У «Липецка» 32 проигрыша с начала сезона. В 32 матчах! Рукой подать до повторения антирекорда НМХЛ: в сезоне-2012/13 «Платина» из Кишинёва проиграла со старта чемпионата 33 матча. 6 и 7 февраля наша команда принимает лидера Восточной конференции «ЭкоНиву-Бобров». Шансов почти нет, антирекорд почти наверняка будет повторён, а во второй игре и побит. И «Липецк» станет ХУДШЕЙ командой в ИСТОРИИ ПОСЛЕДНЕЙ лиги России. Это тавро не смыть никогда. Боже, как деградировал наш хоккей, два десятилетия назад преподносивший сенсации в Суперлиге…

Фото ХК «Протон»
Хоккей
МХК «Липецк»
антирекорд
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
А помните
22 минуты назад
Как тут все топили за отставку Рыбина? Теперь не жалуйтесь.
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Просто
24 минуты назад
Все деньги ушли на Лыжню России. Смиритесь.
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Не зря
29 минут назад
Зачем???
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зураб
53 минуты назад
Это рекорд, имя липецка впишут в историю , это достижение, ставка 32 раза сыграла класс.
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Михалыч
55 минут назад
Ну вы, блин, даëте !
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Труха
сегодня, 18:31
Я не понимаю кто таких ребят (тренеров)поставил тренировать команду???В Липецке нет опытных тренеров?
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Мама хоккеиста
25 минут назад
Был Лунева, но вы его сплавили
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Липчанка
54 минуты назад
Вы не правы от слова совсем! До москвичей ( Прхорова, Лучинкина и мужа бывшей мэрши Г.Уваркина тандем Рыбин= Сынков очень классно справлялись со своей работой! И не их вина, что сейчас мы имеем то, что видим!
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Ну ничего
сегодня, 18:31
Будут хоккеисты марафоны бегать- тренд сейчас такой.
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народ
сегодня, 18:28
как и все в этом городе
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Тренер в законе
сегодня, 18:25
Осталось только 11 колов в свои ворота заколотить и рекорд наш!!
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