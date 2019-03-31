Общество

сегодня, 15:48

В Липецке стало меньше обманутых дольщиков

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#обманутые дольщики #Игорь Артамонов
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В Липецке стало меньше обманутых дольщиков

Сегодня в микрорайоне «Европейский» врио губернатора Игорь Артамонов радовался сдаче двух домов вместе с людьми, ждавшими это событие три лишних года.

В Липецке официально более 2000 семей обманутых дольщиков. Все они вовремя не получили жилье от СК «Велес», ЛИСКа, ЛИКа, «Строй-Града», СУ-10 треста «Липецкстрой», «Эксстроймаша»… Однако в прошлом году проблема сдвинулась с места. Дело получения горожанами долгожданных ключей от квартир ускорилось во многом благодаря новому руководителю региона.

Игорь Артамонов сразу взял быка за рога. Врио губернатора подыскал на смену вороватым и безалаберным застройщикам новые строительные организации, назначил ответственным за решение проблем обманутых дольщиков начальника управления строительства и архитектуры Александра Пушилина (позже глава региона объявил чиновнику выговор за волокиту, а на этой неделе и вовсе снял с должности). В то же время Игорь Артамонов взял себе за правило лично встречаться с обманутыми дольщиками и объезжать проблемные объекты. И дело пошло на лад.

А сегодня у первой группы обманутых дольщиков был праздник. Он пришел в микрорайон «Европейский», куда Игорь Артамонов завел в октябре прошлого года ПАО «Орелстрой» (позже у орловского предприятия появилась «дочка» - ООО «ОДСК-Липецк»). Ожидания купивших тут жилье людей обманули руководители Группы компаний «Су-5 Липецкстрой-М» - депутат областного Совета Михаил Захаров и уже бывший депутат Липецкого городского Совета Сергей Тонких, ныне фигуранты уголовного дела по хищениям средств дольщиков. А радость жизни им вернул новый застройщик, «ОДСК-Липецк».

13-ти этажный 637-квартирный дом по улице Свиридова, 10 был доделан на этой неделе. А сегодня на торжественную сдачу этого и соседнего дома со строительным адресов №22-3 пришел врио губернатора Игорь Артамонов. Глава региона был краток: за минуту он сообщил восторженным дольщикам, что их проблема решена (в многосекционном «пентагоне» обманутых дольщиков - 163 человека, но всего предыдущий застройщик, ОАО «Эксстроймаш», заключил более 500 договоров долевого участия только по этому адресу). Всего же, по данным нового застройщика, вовремя не получили свои квартиры в микрорайонах «Елецкий» и «Европейском» 1939 дольщиков.

- Мы обещали сдать эти два дома до 1 апреля, и мы слово сдержали. Продолжается строительство домов и по другим адресам. Надеюсь, что летом мы достроим еще один проблемный дом, а к концу года сдадим еще два дома, - сказал Игорь Артамонов журналистам.

Уже 5 апреля те владельцы квартир, которые попали в реестр обманутых дольщиков в «Европейском» и чьи дома уже построены, встретятся со своим конкурсным управляющим для решения другого важного вопроса: срока получения документов на новое жилье и ключей от квартир.

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11 1308
#обманутые дольщики #Игорь Артамонов
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Комментарии (11)

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Липчанин

2 минуты назад
Артамонов -молодец!
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1234

3 минуты назад
Дом в европейском был построен прежним застройщиком на 90%. Поэтому доделать его особого труда не составило. Что, будете уважаемый губернатор с рядом стоящими коробками делать, в которых даже стен нет? За чей счёт орёл спецстрой будет достраивать этот долгострой? Хотелось бы увидеть реальные дела, а не одни обещания перед выборами.
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Гость

3 минуты назад
Артамонову, даже на проведение проводки необходимо время,они просто пошли по крадчайшему пути,первым делом самое быстрое.
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71-22-22

14 минут назад
В ДОМЕ 637 КВАРТИР???? ВОТ ЭТО ДА!!
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Дольщик

21 минуту назад
Пока только слова, документов на ввод дома в эксплуатацию мы не видели, ключи нам не дали пока, а о право собственности и вообще пока речи нет. ЖДЁМ!
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обыватель

22 минуты назад
когда искал квартиру в ипотеку был в 10м доме -смотрел недострои- там было почти все готово! интересно когда достроят каркас который на самом углу стоит пустой?
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цирк

22 минуты назад
мне кажется пора браться за избирательные комиссии, ведь именно их откровенное мошенничество загнало область в тупик и сорняк полез изо всех щелей-143 процента
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артамонов

59 минут назад
Мы строили ,строили,наконец построили. Ура
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Грязинец

сегодня, 16:00
Когда к нам * и посмотрит га это безообразие
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гость

сегодня, 15:56
Молодец! Спасибо за людей.
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