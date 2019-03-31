В Липецке стало меньше обманутых дольщиков

Сегодня в микрорайоне «Европейский» врио губернатора Игорь Артамонов радовался сдаче двух домов вместе с людьми, ждавшими это событие три лишних года.

В Липецке официально более 2000 семей обманутых дольщиков. Все они вовремя не получили жилье от СК «Велес», ЛИСКа, ЛИКа, «Строй-Града», СУ-10 треста «Липецкстрой», «Эксстроймаша»… Однако в прошлом году проблема сдвинулась с места. Дело получения горожанами долгожданных ключей от квартир ускорилось во многом благодаря новому руководителю региона.



Игорь Артамонов сразу взял быка за рога. Врио губернатора подыскал на смену вороватым и безалаберным застройщикам новые строительные организации, назначил ответственным за решение проблем обманутых дольщиков начальника управления строительства и архитектуры Александра Пушилина (позже глава региона объявил чиновнику выговор за волокиту, а на этой неделе и вовсе снял с должности). В то же время Игорь Артамонов взял себе за правило лично встречаться с обманутыми дольщиками и объезжать проблемные объекты. И дело пошло на лад.



А сегодня у первой группы обманутых дольщиков был праздник. Он пришел в микрорайон «Европейский», куда Игорь Артамонов завел в октябре прошлого года ПАО «Орелстрой» (позже у орловского предприятия появилась «дочка» - ООО «ОДСК-Липецк»). Ожидания купивших тут жилье людей обманули руководители Группы компаний «Су-5 Липецкстрой-М» - депутат областного Совета Михаил Захаров и уже бывший депутат Липецкого городского Совета Сергей Тонких, ныне фигуранты уголовного дела по хищениям средств дольщиков. А радость жизни им вернул новый застройщик, «ОДСК-Липецк».



13-ти этажный 637-квартирный дом по улице Свиридова, 10 был доделан на этой неделе. А сегодня на торжественную сдачу этого и соседнего дома со строительным адресов №22-3 пришел врио губернатора Игорь Артамонов. Глава региона был краток: за минуту он сообщил восторженным дольщикам, что их проблема решена (в многосекционном «пентагоне» обманутых дольщиков - 163 человека, но всего предыдущий застройщик, ОАО «Эксстроймаш», заключил более 500 договоров долевого участия только по этому адресу). Всего же, по данным нового застройщика, вовремя не получили свои квартиры в микрорайонах «Елецкий» и «Европейском» 1939 дольщиков.



- Мы обещали сдать эти два дома до 1 апреля, и мы слово сдержали. Продолжается строительство домов и по другим адресам. Надеюсь, что летом мы достроим еще один проблемный дом, а к концу года сдадим еще два дома, - сказал Игорь Артамонов журналистам.



Уже 5 апреля те владельцы квартир, которые попали в реестр обманутых дольщиков в «Европейском» и чьи дома уже построены, встретятся со своим конкурсным управляющим для решения другого важного вопроса: срока получения документов на новое жилье и ключей от квартир.



