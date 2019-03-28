Общество

39 минут назад

Пожарные не смогли проехать к дому из-за припаркованной иномарки

10 1535
#пожар #парковка
Пожарные не смогли проехать к дому из-за припаркованной иномарки

Три расчета оказались блокированными во дворе.

Загрузка плеера
Три пожарных машины не смогли сегодня утром проехать к месту вызова из-за припаркованной во дворе многоэтажки машины. Проезд блокировала «Ауди», оставленная у дома №18 по улице Стаханова. Пожарным пришлось самим толкать иномарку, чтобы попасть к дому. 12 человек взяли машину и передвинули ее с проезда.

Как сообщил GOROD48 очевидец ситуации, запах дыма почуяли жильцы квартир верхних этажей первого подъезда дома №16а. Сейчас пожарные обследуют подъезд.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области, вызов оказался ложным: информация о задымлении не подтвердилась. 
10 1535
#пожар #парковка

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ХОРОШОсРАБОТАЛИ

1 минуту назад
такая же картинка по всем новым микрорайонам, ЕЛЕЦКИЙ просто пороховая бочка
ответить

гостья

1 минуту назад
Бывалый, купил машину, то подумай куда ее ставить. Посмотрю на вас, когда к вам не сможет скорая или пожарка попасть из-за таких парковщиков. Не понимаю логику, понакупили машин, зная, что не парковок ,а потом кричат постройте парковки. Где их строить? давайте ваш дом снесут и там построят парковку для соседних домов. А вы живите в машинке потом. Уже закрывают все глаза на заставленные газоны и дворовые площадки, но вот хамов парковщиков надо бы побольше штрафовать
ответить

Тимаков

15 минут назад
Предлагаю ввести налог на автомобиль на бездетных 5000 тыс в месяц.
ответить

Бывалый

16 минут назад
Сначала парковки сделайте нормальные а то когда дома строили о них никто не думал а теперь куда машины девать. Нет я не оправдываю тех владельца ауди но блин сейчас действительно опа с местами в 19-23 микрорайонах * поставят машину и она стоит до 5 дней раз съедят и опять поставят и всем наплевать а ты ездиш каждый день и машину некуда приткнуть
ответить

Animal planet

16 минут назад
И во дворах домов убрать все машины.Cколько котов и ежиков подавили,твари.Ставьте свои авто на стоянки.
ответить

Gewis777

17 минут назад
как же задрали эти автовладельцы уже в соседний супермаркет рядом с домом заводят автомобиль а для пешеходов без того не удобный город становится еще более не удобным пешеходные переходы переносятся хрен знает куда в итоге приходится либо идти на стах и риск перебегая дорогу либо обходить город не удобен для велосипедистов и пешеходов.
ответить

Animal planet

18 минут назад
Мрази,вот в США за такое огромный штраф и лишение прав,а если не уступить дорогу спецслужбам,то наказание вплоть до уголовного.
ответить

Вадя

23 минуты назад
Пора решать вопрос со стоянками возле домов.
ответить

007

28 минут назад
В большинстве дворов такая шляпа,проезд для легкового авто и то с трудом
ответить

777

29 минут назад
А все в городе делается для автовладельцев люди не хотят уже пользоваться городскими автобусами и трамваями парковки бесплатные да и во всем вольготность и привилегии для тех у кого личный автомобиль .
ответить

Еще в рубрике

Игорь Артамонов назначил Наиду Исматулаеву руководителем управления строительства и архитектуры
#назначения #кадры
Игорь Артамонов назначил Наиду Исматулаеву руководителем управления строительства и архитектуры

5 минут назад

Общество
«Сделаны они из современных материалов и не боятся коррозии...»
#благоустройство
12
«Сделаны они из современных материалов и не боятся коррозии...»

59 минут назад

Общество
Водитель внедорожника попался на автохамстве
#нарушение ПДД #автохам
23
Водитель внедорожника попался на автохамстве

сегодня, 08:24

Общество
УГС Липецка выставило на торги ремонт скандальных дорог по второму кругу
#дороги #благоустройство
35
УГС Липецка выставило на торги ремонт скандальных дорог по второму кругу

сегодня, 08:14

Общество
Доброе утро, Липецк!
#Доброе утро
8
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Областное управление строительства возглавит главный архитектор Азова
#назначения
238
Областное управление строительства возглавит главный архитектор Азова

вчера, 21:40

Общество