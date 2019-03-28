Пожарные не смогли проехать к дому из-за припаркованной иномарки

Три расчета оказались блокированными во дворе.

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Три пожарных машины не смогли сегодня утром проехать к месту вызова из-за припаркованной во дворе многоэтажки машины. Проезд блокировала «Ауди», оставленная у дома №18 по улице Стаханова. Пожарным пришлось самим толкать иномарку, чтобы попасть к дому. 12 человек взяли машину и передвинули ее с проезда.



Как сообщил GOROD48 очевидец ситуации, запах дыма почуяли жильцы квартир верхних этажей первого подъезда дома №16а. Сейчас пожарные обследуют подъезд.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области, вызов оказался ложным: информация о задымлении не подтвердилась.

