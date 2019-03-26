В России

24 минуты назад

Мужчина умер в квартире любовницы от передозировки виагры

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Мужчина умер в квартире любовницы от передозировки виагры

Трагический инцидент произошел в Москве

Мужчина скончался от передозировки виагры в квартире любовницы в Москве.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел в ночь на 25 марта. Москвич пришел к возлюбленной и принял большое количество средства для повышения потенции. Однако, когда пара перешла к делу, у него не выдержало сердце. Женщина вызвала врачей, но они не смогли спасти любовника.

Женщина вызвала врачей скорой помощи, но они помочь не смогли и только констатировали смерть мужчины. Полицию пришлось вызывать уже самим медикам. Женщина вызывать стражей порядка отказалась, так как боялась, что о ее похождениях узнает законный муж.
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