В России
24 минуты назад
Мужчина умер в квартире любовницы от передозировки виагры
Трагический инцидент произошел в Москве
Мужчина скончался от передозировки виагры в квартире любовницы в Москве.
По данным РЕН ТВ, инцидент произошел в ночь на 25 марта. Москвич пришел к возлюбленной и принял большое количество средства для повышения потенции. Однако, когда пара перешла к делу, у него не выдержало сердце. Женщина вызвала врачей, но они не смогли спасти любовника.
Женщина вызвала врачей скорой помощи, но они помочь не смогли и только констатировали смерть мужчины. Полицию пришлось вызывать уже самим медикам. Женщина вызывать стражей порядка отказалась, так как боялась, что о ее похождениях узнает законный муж.
По данным РЕН ТВ, инцидент произошел в ночь на 25 марта. Москвич пришел к возлюбленной и принял большое количество средства для повышения потенции. Однако, когда пара перешла к делу, у него не выдержало сердце. Женщина вызвала врачей, но они не смогли спасти любовника.
Женщина вызвала врачей скорой помощи, но они помочь не смогли и только констатировали смерть мужчины. Полицию пришлось вызывать уже самим медикам. Женщина вызывать стражей порядка отказалась, так как боялась, что о ее похождениях узнает законный муж.