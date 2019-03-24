Общество

сегодня, 18:21

В полиции объяснили ситуацию со сломанным патрульным автомобилем

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#автомобиль #полиция #
В полиции объяснили ситуацию со сломанным патрульным автомобилем

Патруль не ехал на вызов

Напомним, пользователь «ВКонтакте» выложил в Сеть видео толкающих полицейский УАЗик сотрудников правоохранительных органов. Видео он назвал – «В погоне за преступностью».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, попавшая  на видео ситуацию произошла еще 21 марта.

Сотрудники полиции при осуществлении стандартной поездки обнаружили небольшую поломку машины. Они дотолкли УАЗик до обочины, устранили поломку и продолжили движение.

В УМВД подчеркнули, что полицейский наряд не ехал на вызов.

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#автомобиль #полиция #

Комментарии (13)

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Гость

8 минут назад
Горожанин, зато у начальников этих полицейских тазы необедиш. И ездиют по одному или с водилой.
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Горожанин

11 минут назад
Что смешного, у вас машины не ломались, колеса не кололи? Всё бывает! А уазы пора менять как в полиции так и на скорых, это каменный век
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Гость

12 минут назад
Интересно если не на вызов то куда ? Наверное за очередной холявой .
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Alex

43 минуты назад
Не с клиентами ,а с коментами.
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Alex

48 минут назад
Что-то с клиентами не ладно чистють.
ответить

Лошара,иди, преступления раскрывай,

сегодня, 18:54
опер, сексотов,агентов вербуй.Заняться нечем?А то найду занятие.Сидят тут на сайте,бездельники,панимашь.За что тока зп вам плотют.
ответить

Демонша,иди подростков профилактируй,

сегодня, 18:50
ПДН, н/л-х за пивом подсылай.Заняться нечем?Найду занятие.
ответить

Игорь

сегодня, 18:50
ПДН, И какая же ментам нужна была подмога??? Ускорительной Мендель???
ответить

Roker

сегодня, 18:48
Наши люди будут скорую помощь снимать на телефон в такой же ситуации,лишь бы не помогать
ответить

ПДН

сегодня, 18:46
опер, абсолютно с вами согласна,время дебилов с камерами,вместо помощи бегут снимать и тут же в инет,а то вдруг опоздаю!!!демоны
ответить
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