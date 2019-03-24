Общество
сегодня, 18:21
В полиции объяснили ситуацию со сломанным патрульным автомобилем
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Патруль не ехал на вызов
Напомним, пользователь «ВКонтакте» выложил в Сеть видео толкающих полицейский УАЗик сотрудников правоохранительных органов. Видео он назвал – «В погоне за преступностью».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, попавшая на видео ситуацию произошла еще 21 марта.
Сотрудники полиции при осуществлении стандартной поездки обнаружили небольшую поломку машины. Они дотолкли УАЗик до обочины, устранили поломку и продолжили движение.
В УМВД подчеркнули, что полицейский наряд не ехал на вызов.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, попавшая на видео ситуацию произошла еще 21 марта.
Сотрудники полиции при осуществлении стандартной поездки обнаружили небольшую поломку машины. Они дотолкли УАЗик до обочины, устранили поломку и продолжили движение.
В УМВД подчеркнули, что полицейский наряд не ехал на вызов.
13 1471
Гость
Горожанин
Гость
Alex
Alex
Лошара,иди, преступления раскрывай,
Демонша,иди подростков профилактируй,
Игорь
Roker
ПДН