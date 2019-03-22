Две мошенницы унесли из квартиры 87-летней пенсионерки 334 000 рублей

21 марта в Липецкой области зарегистрированы четыре случая мошенничества и одна крупная кража.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по региону, жительница Чаплыгина поверила в блокировку банковской карты и предоставила мошенникам доступ к своему счету. Преступники похитили около 7 000 рублей.



В Ельце жертвой обмана стала 87-летняя женщина. В ее квартиру пришли две незнакомки, представившиеся социальными работницами. Пока одна отвлекала хозяйку вторая нашла и украла все ее сбережения - 334 000 рублей.



32-летний липчанин пытался купить через группу в соцсетях неоновые маски. Покупку мужчина ждал два месяца, после чего пошел в полицию. Ущерб от действий мошенников составил 3 850 рублей.



51-летний житель Липецка нашел в сети сайт по продаже бытовой техники и купил на нем за 15 000 рублей стиральную машину. Покупки липчанин так и не дождался.



Еще одно мошенничество связанное с интернет-торговлей зарегистрировано в Грязях. Житель города купил через сайт объявлений фотоаппарат за 40 000 рублей, но оказался обманут.