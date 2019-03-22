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Две мошенницы унесли из квартиры 87-летней пенсионерки 334 000 рублей

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#мошенничество #кража
Две мошенницы унесли из квартиры 87-летней пенсионерки 334 000 рублей

21 марта в Липецкой области зарегистрированы четыре случая мошенничества и одна крупная кража.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по региону, жительница Чаплыгина поверила в блокировку банковской карты и предоставила мошенникам доступ к своему счету. Преступники похитили около 7 000 рублей.

В Ельце жертвой обмана стала 87-летняя женщина. В ее квартиру пришли две незнакомки, представившиеся социальными работницами. Пока одна отвлекала хозяйку вторая нашла и украла все ее сбережения - 334 000 рублей.

32-летний липчанин пытался купить через группу в соцсетях неоновые маски. Покупку мужчина ждал два месяца, после чего пошел в полицию. Ущерб от действий мошенников составил 3 850 рублей.

51-летний житель Липецка нашел в сети сайт по продаже бытовой техники и купил на нем за 15 000 рублей стиральную машину. Покупки липчанин так и не дождался.

Еще одно мошенничество связанное с интернет-торговлей зарегистрировано в Грязях. Житель города купил через сайт объявлений фотоаппарат за 40 000 рублей, но оказался обманут.
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#мошенничество #кража

Комментарии (2)

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Ч.

50 минут назад
" Престумники похитили около 7 000 рублей. В ее квартиры пришли две женщины , " Как вы пишете неграмотно .Как понять , сколько у пенсионерки было квартир ? Про знаки препинания я уже молчу .
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