Общество
сегодня, 10:06
В Липецке нашли брошенный автобус
Автохлам стоит во дворе.
Во дворе дома № 8/2 по улице Филипченко в Липецке нашли брошенный автобус «ПАЗ». Разукомплектованную технику обнаружили сотрудники управления Советском округом в ходе рейда по выявлению автохлама. Еще один брошенный автомобиль нашли у дома №51 по Московской. Там оставлен Ford Scorpio. В ходе мониторинга территории Правобережного округа нашли брошенные «ВАЗ 2104» и «ВАЗ 2108». Разукомплектованные автотранспортные средства находятся у дома №67 по улице и у дома №33 на улице 40 лет Октября.
Собственникам «ПАЗ» и легковых автомобилей отведено 30 календарных дней для выполнения требования о добровольном перемещении или утилизации транспорта. Если они этого не сделают, то транспорт сдадут на металлолом в счет бюджета Липецка.
Фото: lipetskcity.ru
Собственникам «ПАЗ» и легковых автомобилей отведено 30 календарных дней для выполнения требования о добровольном перемещении или утилизации транспорта. Если они этого не сделают, то транспорт сдадут на металлолом в счет бюджета Липецка.
Фото: lipetskcity.ru
Калдырь
Катерина
Ваня
ВОРЧУН
хожу пешком
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