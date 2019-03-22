Общество

сегодня, 10:06

В Липецке нашли брошенный автобус

6 971
#автохлам
В Липецке нашли брошенный автобус

Автохлам стоит во дворе.

Во дворе дома № 8/2 по улице Филипченко в Липецке нашли брошенный автобус «ПАЗ». Разукомплектованную технику обнаружили сотрудники управления Советском округом в ходе рейда по выявлению автохлама. Еще один брошенный автомобиль нашли у дома №51 по Московской. Там оставлен Ford Scorpio. В ходе мониторинга территории Правобережного округа нашли брошенные «ВАЗ 2104» и «ВАЗ 2108». Разукомплектованные автотранспортные средства находятся у дома №67 по улице и у дома №33 на улице 40 лет Октября.



Собственникам «ПАЗ» и легковых автомобилей отведено 30 календарных дней для выполнения требования о добровольном перемещении или утилизации транспорта. Если они этого не сделают, то транспорт сдадут на металлолом в счет бюджета Липецка.

Фото: lipetskcity.ru

6 971
#автохлам

Комментарии (6)

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Калдырь

9 минут назад
Пирювет, это я кариподент, я ошэнь, умэю пишать бесошибак.
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Катерина

36 минут назад
!, в 123 детском саду есть официальный ответ, в котором говорится, что это легальная стоянка и владелец ее тоже известен.
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Ваня

48 минут назад
Это ж коттедж Гриши Герштейна!
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ВОРЧУН

сегодня, 11:06
А статью писал первоклассник! Ошибок валом!
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хожу пешком

сегодня, 10:31
отдайте мне форда((
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!

сегодня, 10:12
Это не автобус, а жилище сторожа. Стоянка там нелегальная.
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