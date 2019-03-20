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В пробке на кольце Трубного играют в города

14 2690
#пробка
1
В пробке на кольце Трубного играют в города

Автомобилисты так коротают время.

Огромная пробка собралась на улице Циолковского и кольце Трубного из-за вышедших из строя светофоров. Скорость движения на сложном перекрестке по данным «Яндекс. Пробки» упала до 3км/ч.

Автомобилисты нашли себе развлечение в пробке. Через мобильные устройства они решили поиграть в города. Предложение озвучил один из водителей, и остальные его с охотой поддержали.
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14 2690
#пробка
1

Комментарии (14)

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вв

1 минуту назад
страна дураков ....сам попал .... а с 19 до ж.д вокзала через парк победы ехал ...целое здание ГИБЭДЕДЕШНИКОВ ....и не одного регулировщика НЕТ ......СТРАНА ДУРАКОВ
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ялдов

3 минуты назад
лучше в 50 оттенков поиграли
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Гость

29 минут назад
А как же камеры на которые потратили миллионы????
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НАДА.

31 минуту назад
Владимир, дежурный тоже сейчас в города играет. Для информации: стоимость срочного приезда наряда ДСП в случае ДТП - 5 рублей (иначе стой жди с утра до вечера)
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skrip

34 минуты назад
Поражает тупорылость водителей.Перекресток забит напрочь.Отключение светофора это всего лишь неприятность.А причина пробки в действиях водителей.Напрочь перестает работать мозг у маразматиков.Никто не хочет(или не могут)ездить по правилам.Почему то автоматически перестают соблюдаться действия знаков "Движение по полосам"..Каждый кролик агроном.
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Саид

39 минут назад
Был там один гаец. Где-то в 7:45. Вышел из своей гражданской машины в форме, помахал руками, разрулил свой поток и свинтил.
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Сергей 13

43 минуты назад
Пробок нет, трындец ты умный!
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грустный в пробке

46 минут назад
пробка начиналась с 19 р-на до кольца трубного 45 минут хотя гаи и разруливает ситуевину
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Владимир

46 минут назад
Дежурный по ГИБДД должен смотреть Яндекс Навигатор и знать,что творится на дорогах города. Полчаса стояли в пробке у кольца Трубного.
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007

52 минуты назад
Да уж.!все как всегда через опу,гайцы много чего должны они так и называются ГИБДД,регулировать движение и наказывать дорожников делать предписания ,да что говорить если у самих гайцов под окном дорога разваливается
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