Общество
сегодня, 08:43
В пробке на кольце Трубного играют в города
Автомобилисты так коротают время.
Огромная пробка собралась на улице Циолковского и кольце Трубного из-за вышедших из строя светофоров. Скорость движения на сложном перекрестке по данным «Яндекс. Пробки» упала до 3км/ч.
Автомобилисты нашли себе развлечение в пробке. Через мобильные устройства они решили поиграть в города. Предложение озвучил один из водителей, и остальные его с охотой поддержали.
Автомобилисты нашли себе развлечение в пробке. Через мобильные устройства они решили поиграть в города. Предложение озвучил один из водителей, и остальные его с охотой поддержали.
вв
ялдов
Гость
НАДА.
skrip
Саид
Сергей 13
грустный в пробке
Владимир
007