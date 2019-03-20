В пробке на кольце Трубного играют в города

Автомобилисты так коротают время.

Огромная пробка собралась на улице Циолковского и кольце Трубного из-за вышедших из строя светофоров. Скорость движения на сложном перекрестке по данным «Яндекс. Пробки» упала до 3км/ч.



Автомобилисты нашли себе развлечение в пробке. Через мобильные устройства они решили поиграть в города. Предложение озвучил один из водителей, и остальные его с охотой поддержали.