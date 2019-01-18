Общество

сегодня, 14:23

Липецкой области подарили огромную живую открытку

16 1572
#образование
Липецкой области подарили огромную живую открытку

Школьники устроили флешмоб.

Липецкая область продолжает принимать необычные поздравления. Чиновники посвятили региону песню, а школьники подарили живую открытку: в честь 65-летия Липецкой области ученики 64-й гимназии Липецка выстроились в школьном дворе в цифру 65.

Напомним, сегодня Липецкая область официально широко празднует 65-летие, хотя область была образована 6 января. На Соборной площади уже начался большой праздник, который завершится только в 20:00 красочным салютом. Стартовала и спортивно-развлекательная программа для детей и молодёжи на Городище. Она продлится до 16.00.

Главный каток города – перед спорткомплексом «Звёздный» Проводит для любителей активного досуга на бесплатное катание, но нужно было заранее получить билеты в кассе и прийти со своими коньками. В 16.00 на зимней арене состоится товарищеский матч любительских команд, посвящённый юбилею региона.

Фото vk.com
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16 1572
#образование

Комментарии (16)

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Историк

4 минуты назад
Убожество времен прихода к власти коммунистов, не хватает только речевки — делай раз, делай два. И чем дольше смотришь на фото, тем сильнее создается впечатление, что согнали как бессловесных существ
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частный медик

11 минут назад
это нормально. заплатили рублей по 500, оформили. для Пипецка достаточно?
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Мер

20 минут назад
Интересно, а сколько бабла списали на это грандиозное мероприятие?
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Да уж!

22 минуты назад
Мерзость какая! Идею спёрли из к/ф "Ёлки". И над детьми поизмывались.
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Ольга

26 минут назад
Липчане! Что же вы такие злые! Во всём видите только негатив!!! А ребята 64 - ой молодцы!!! Спасибо!!!
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Логика

27 минут назад
дети конечно молодцы и им весело флешмобы и т.д.... я вот только одно не пойму...области 65...юбилей Липецкой области никогда не отмечались, ни 60 лет, ни 55, ни 50 и т.д. что решили вдруг 65 отметить то?
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Фотограф

55 минут назад
А почему снег -жёлтый . В школе -туалеты не работают ?
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Гость

56 минут назад
О КакГг
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гы-гы

сегодня, 14:47
Какое чудо!, СУТ!!!!!точняк, переволновались
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Липчанин

сегодня, 14:47
Даже первоклассников погнали !?
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