Липецкой области подарили огромную живую открытку

Школьники устроили флешмоб.

Липецкая область продолжает принимать необычные поздравления. Чиновники посвятили региону песню, а школьники подарили живую открытку: в честь 65-летия Липецкой области ученики 64-й гимназии Липецка выстроились в школьном дворе в цифру 65.



Напомним, сегодня Липецкая область официально широко празднует 65-летие, хотя область была образована 6 января. На Соборной площади уже начался большой праздник, который завершится только в 20:00 красочным салютом. Стартовала и спортивно-развлекательная программа для детей и молодёжи на Городище. Она продлится до 16.00.



Главный каток города – перед спорткомплексом «Звёздный» Проводит для любителей активного досуга на бесплатное катание, но нужно было заранее получить билеты в кассе и прийти со своими коньками. В 16.00 на зимней арене состоится товарищеский матч любительских команд, посвящённый юбилею региона.



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