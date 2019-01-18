Вода из крещенской проруби на реке Воронеж не отвечает требованиям микробиологической безопасности

Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области накануне праздника Крещения обследовано более 50 источников и мест, предполагаемых для купания.

Как сообщает пресс-служба управления, проведены исследования отобранной воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, результаты которых в большинстве случаев соответствуют нормативным требованиям, но в некоторых населенных пунктах выявлено несоответствие качества воды по микробиологическим показателям: д. Царевка Елецкого района («Меланьин» источник), с. Шовское Лебедянского района (колодец), с. Боровое, с. Сторожевое Усманского района (родники), г. Усмань (прорубь в районе городского пляжа).

В Липецке исследована вода из трех мест, оборудованных для крещенского купания (купель Свято-Успенского монастыря, купель в пруду 3-го участка ЛТЗ, купель на реке Воронеж в районе центрального городского пляжа). Проба воды из проруби в районе центрального пляжа, не отвечает требованиям микробиологической безопасности. Главе администрации города Липецка выдано предписание информировать население о качестве воды и ограничить пользование прорубью в районе центрального пляжа.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области обращает внимание, что употребление воды из иорданей, расположенных на поверхностных водоемах для питьевых целей в период празднования не рекомендуется, поскольку вода данных источников не является питьевой.