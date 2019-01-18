Общество

53 минуты назад

Вода из крещенской проруби на реке Воронеж не отвечает требованиям микробиологической безопасности

5 373
#Крещение
Вода из крещенской проруби на реке Воронеж не отвечает требованиям микробиологической безопасности

Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области накануне праздника Крещения обследовано более 50 источников и мест, предполагаемых для купания. 

Как сообщает пресс-служба управления, проведены исследования отобранной воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, результаты которых в большинстве случаев соответствуют нормативным требованиям, но в некоторых населенных пунктах выявлено несоответствие качества воды по микробиологическим показателям: д. Царевка Елецкого района («Меланьин» источник), с. Шовское Лебедянского района (колодец), с. Боровое, с. Сторожевое Усманского района (родники), г. Усмань (прорубь в районе городского пляжа).

В Липецке исследована вода из трех мест, оборудованных для крещенского купания (купель Свято-Успенского монастыря, купель в пруду 3-го участка ЛТЗ, купель на реке Воронеж в районе центрального городского пляжа). Проба воды из проруби в районе центрального пляжа, не отвечает требованиям микробиологической безопасности. Главе администрации города Липецка выдано предписание информировать население о качестве воды и ограничить пользование прорубью в районе центрального пляжа.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области обращает внимание, что употребление воды из иорданей, расположенных на поверхностных водоемах для питьевых целей в период празднования не рекомендуется, поскольку вода данных источников не является питьевой.

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#Крещение

Комментарии (5)

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горжусь..

25 минут назад
гороd- СРАЧ... УРАААааа!!!!! Всех с юбилеем..(((
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Сергей 13

27 минут назад
сай, ага,ночью она завсегда чище и со духом святым
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такСИСТКА АНЖЕЛИКА

29 минут назад
а я нырну,если клиент заплатит
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НЕ ПАТРИОТ

29 минут назад
сай, - Чтобы микробы не видели)))
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сай

35 минут назад
так воду надо брать ночью
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