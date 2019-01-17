сегодня, 11:38
Игорь Артамонов произвел кадровое назначение
Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов назначил Илью Тузова заместителем руководителя исполнительной власти региона.
Илья Валерьевич родился в 1986 году в Тюмени. В 2008 году с отличием окончил Финансовую академию при Правительстве РФ. В 2006-м стал победителем Всероссийского открытого конкурса на получение стипендий Президента России для обучения за рубежом. С 2005 по 2015 годы работал на различных должностях – от стажера до директора – в российских и международных инвестиционных банках, в частности в Великобритании, других европейских странах.
С 2015 года до настоящего назначения занимал руководящие посты в компаниях горно-металлургической отрасли в России, Юго-Восточной Азии и Южной Африке.
Женат.
Напомним, что сферы, которые будет курировать Илья Тузов, входят в компетенцию первого вице-губернатора. Кандидатуру первого заместителя по представлению губернатора утверждает областной Совет.
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