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Игорь Артамонов произвел кадровое назначение

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#Игорь Артамонов #кадры #Илья Тузов
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Игорь Артамонов произвел кадровое назначение

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов назначил Илью Тузова заместителем руководителя исполнительной власти региона. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, Илья Тузов будет курировать деятельность областных управлений строительства и архитектуры, дорог и транспорта, энергетики и тарифов, жилищно-коммунального хозяйства, а также государственной жилищной инспекции региона и инспекции государственного строительного надзора Липецкой области.

Илья Валерьевич родился в 1986 году в Тюмени. В 2008 году с отличием окончил Финансовую академию при Правительстве РФ. В 2006-м стал победителем Всероссийского открытого конкурса на получение стипендий Президента России для обучения за рубежом. С 2005 по 2015 годы работал на различных должностях – от стажера до директора – в российских и международных инвестиционных банках, в частности в Великобритании, других европейских странах.

С 2015 года до настоящего назначения занимал руководящие посты в компаниях горно-металлургической отрасли в России, Юго-Восточной Азии и Южной Африке.

Женат.

Напомним, что сферы, которые будет курировать Илья Тузов, входят в компетенцию первого вице-губернатора. Кандидатуру первого заместителя по представлению губернатора утверждает областной Совет.


44 4313
#Игорь Артамонов #кадры #Илья Тузов
3

Комментарии (45)

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Всем старперам и совкам

13 секунд назад
Ваш любимый Брежнев в 33 года стал секретарем обкома, так что нечего на молодость пенять.
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гостья

1 минуту назад
Дуня с трудоднями, ну вот не умеете вы карьеру делать по американски)))) там же главное показать работу, а не сделать)))) или, как многие думают , если в америке так всё хорошо, то почему у них такой долг? Так что остается только опять на огородики надеется)))
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Кульбит

1 минуту назад
Такие перестановки в администрации говорят о том,что кадрами у единоросни не плохо ,а паршиво (или вообще никак).Будут конечно изменения,только вопрос-какие?!Возможно измениться штрих-код в платёжках за ЖКХ с американско-европейского на азиатско-тихоокеанский...
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Что не довольны?

2 минуты назад
Видно,что не пьёт,не курит,примерный семьянин,а опыта наберется.Хорошо бы, еще,коррупционером не был,как наши-липецкие.
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Не пиши чушь

2 минуты назад
Евгений, сын Валеры, от вас старперов и так не продохнуть. Куда не придешь, сидит бабка с печатью совка на лице. Молодежи никуда не устроится. Пусть молодой работает, разберется. В этом Артамонова поддерживаю.
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бывалый

3 минуты назад
следующий школьник должен быть.А в армии служил или откосил,а кто родители
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Аннушка

3 минуты назад
Какие все симпатичные мужчины подбираются, ни то, что прежние
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Евгений, сын Валеры

13 минут назад
Пипец, областью начинают рулить мальчишки! 86 г.р. А чё не 2000? 18 исполнилось - и на, дружок, порули крепостными... Нужно ввести возрастной ценз. А то сопли только научился утирать - и уже зам.губернатора! Мозги, даже если они есть, - лишь половина успеха. Опыт - вторая половина.
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Дуня с трудоднями

14 минут назад
Это когда же он успел то, в 32года и все академии закончить и в металлургии поработать, и в банках, и в России и за границей поработать, да ещё и пробежать весь путь от стажёра до директора - наверное всё экстерном - тут чуть-чуть, там чуть-чуть, а на деле "ноль". Я в шоке от назначений Артамонова. Наверное всех их к нам направляют, чтобы окончательно добить и уничножить Липецк и Липецкую область.
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Прораб

16 минут назад
Липчанин, где стройка и ЖКХ и где банк в сингапуре. Это совсем разные вещи.
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