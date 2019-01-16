Хоккейный суперфорвард вернулся в родной «Липецк»

Андрей Мещеряков и в прошлом сезоне набирал в среднем больше одного очка за игру, а теперь еще и прошел закалку в ВХЛ.

В первом матче календарного 2019 года хоккеистам «Липецка» придется выдержать сложный экзамен – встречу с лидером Западной конференции НМХЛ пензенским «Дизелистом», да еще и на его площадке.

Однако перед игрой есть, минимум, одно обстоятельство, которое внушает оптимизм липецким болельщикам. В нашу команду вернулся игрок, к которому по меркам молодежной лиги можно добавить приставку «супер».

20-летний воспитанник липецкого хоккея Андрей Мещеряков в нынешнем сезоне попробовал свои силы в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), в которых сыграл 10 матчей за карагандинскую «Сарыарку» и набрал одно (0+1) очко. Кроме того он довольно результативно выступал в чемпионате Казахстана за «Темиртау» - 17 матчей, 13 (6+7) очков.

Добавим, что это уже второе возвращение Мещерякова в команду. В сезоне 2016/17 он пробовал свои силы в команду Молодежной хоккейной лиги «СКА-Серебряные львы» из Питера, но по ходу чемпионата вернулся домой.

Для «Липецка» Мещеряков – незаменимый нападающий. Достаточно привести его статистику в прошлом сезоне 41 игра, 68 (27+41) очков с учетом плей-офф. «Липецк» остался без медалей, но именно Мещеряков стал лучшим бомбардиром НМХЛ. В «молодежке» нашего клуба он выступает с 15-ти лет, провел 165 матчей, набрал 149 (67+82) очков в НМХЛ.

- Во всех своих командах Мещеряков отличался результативностью, - прокомментировал переход главный тренер «Липецка» Сергей Рыбин, - Поэтому надеемся, что его голы вновь помогут нашей команде подняться как можно выше в турнирной таблице.

Напомним, что сейчас липчане идут на 5-м месте – 32 матча, 41 очко. Лидер и сегодняшний соперник «Дизелист» опережает нас на 13 баллов.

Кроме него команду пополнил воспитанник магнитогорской школы хоккея Артём Лобанов (28.09.1999, 172 см, 73 кг), который выступал в МХЛ за оренбургский клуб «Сарматы», «Стальных Лис» (Магнитогорск) и пекинский «КРС Хэйлунцзян».

Покинули команду нападающий Пётр Лагутин и защитник Дмитрий Трунов.

Сегодняшний матч с «Дизелистом» начнется в 11.00.