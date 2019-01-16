Происшествия

41 минуту назад

Полицейские раскрыли вооруженный грабеж и нападение на пенсионерку

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#грабеж
Полицейские раскрыли вооруженный грабеж и нападение на пенсионерку

Липчан грабил бомж.

14 января в УМВД России по Липецку с заявлением о грабеже обратилась 60-летняя женщина: утром 8 января на площади МИра у нее отняли сотовый телефон. В этот же ждень с заявлением об ограблении в полицию пришел 50-летний мужчина. Его ранили ножом в плечо в доме на площади Мира и отняли куртку.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан предполагаемый участник преступлений – 39-летний бомж. Установлено, что ранее мужчина был судим за совершение краж, грабежей и др. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время он отрабатывается на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.

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#грабеж

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