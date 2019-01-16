Юные липчане побывали на Кремлёвской ёлке

Поездку на главную ёлку станы 250 липецких мальчишек и девчонок получили в награду за успехи в учёбе, творчестве и спорте. Среди них лауреаты XI Международного конкурса-фестиваля юных пианистов имени Игумнова, лучшие игроки детской команды хоккейного клуба «Липецк», юные спортсмены группы «Лебедянские тигрята» регионального спортклуба каратэ «Адмирал», победители открытого первенства по самбо, а также дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Перед спектаклем липецких школьников ждала веселая дискотека в фойе, занимательные аттракционы, интересные конкурсы и любимые детские игры.

Далее на сцене Кремлёвского дворца развернулось красочное представление - новогодняя феерия «Тайна планеты Земля», главными героями которой стали персонажи русских народных сказок Дед Мороз и Снегурочка, Садко и Левша, Данила-мастер.







Вместе с юными зрителями они совершили захватывающее путешествие на космическом корабле «Фантазия». После представления все дети получили сладкие новогодние подарки, а многие ещё зашли на «Почту Деда Мороза». Здесь можно было написать письмо, попросив исполнить самое заветное желание!







Поездки юных липчан на главную ёлку страны стали доброй традицией и почти уже два десятилетия проводятся благодаря поддержке генерального директора предприятия ООО «ЛебедяньМолоко» Александра Кремнёва.







В своё время эту инициативу поддержал сенатор от Липецкой области Максим Кавджарадзе, и теперь ежегодно на Кремлевскую ёлку отправляются юные дарования из многих районов нашего региона.







Фото Марии Беляковой



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