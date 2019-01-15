Общество

54 минуты назад

Людей предпенсионного возраста в регионе будут направлять на профессиональную переподготовку

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#Занятость #пенсионеры #реформа #забота #человечность #правительство
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Людей предпенсионного возраста в регионе будут направлять на профессиональную переподготовку

Государство не упустит из виду никого.

Люди предпенсионного возраста будут проходить профессиональную переподготовку в Липецкой области в случае необходимости, заявили в региональном управлении труда и занятости.

Там отметили, что необходимость такого шага вызвана изменениями «в пенсионном законодательстве, которые, в свою очередь, внесли изменения в действующие трудовое законодательство и законодательство о занятости населения в Российской Федерации».

Государство не оставит стареющих граждан своей заботой не только на федеральном, но и на местном уровнях. Так, управление труда и занятости выразило готовность оказать работодателям содействие в возмещении затрат на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование сотрудников.

Те же, кто будет вынужден искать работу, в том числе во возрасте «за 60» предлагают пройти переобучение по новым специальностями. Мало того, что оно будет бесплатным, так во время учебы «студентам» независимо от трудового стажа станут выплачивать стипендию – целых 11 тысяч 280 рублей.

Напомним, что 3 октября 2018 года Президентом В. Путиным был подписан закон о повышении пенсионного возраста для россиян № 350-ФЗ. Вступил в силу это закон уже с 1 января 2019 года. Пенсионный возраст увеличен до 65 лет у мужчин и 63 года – у женщин.

Фото www.gosrf.ru

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#Занятость #пенсионеры #реформа #забота #человечность #правительство
3

Комментарии (10)

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Ч.

1 минуту назад
Лиду поддерживаю .
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Лида

12 минут назад
Горожанка, на митинги ходить надо а не на лавочке сплетни собирать
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опять косяк

18 минут назад
Не знаете точно закон-зачем дезинформацию пишите?! Выход женщин на пенсию в 60 лет, а не 63.
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Завсегдатай ДРОВ

22 минуты назад
Заходите к нам лучше по пивку дерябнем, какая работа?!
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Горожанка

25 минут назад
Горбатишься всю жизнь за копейки и умрёшь голодным не дожив до пенсии. Что это за произвол с людьми делают, они нужны как раб сила, а потом хоть под забор.,..
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Глумитесь

27 минут назад
малообразованные над людьми
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Ненужное управление

34 минуты назад
с бредовыми идеями
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Будущий пенсионер

38 минут назад
Переподготовка в дворники? Так как там большая нехватка. Или в какой нибудь хоспис санитаром. Там тоже людей не хватает а по такой стипендии как раз или дворником или в санитары.
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Максим

42 минуты назад
Издевательства над людьми.
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Едросы

46 минут назад
Даже из стариков все соки выжмут и карманы вытрясут)))
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