Людей предпенсионного возраста в регионе будут направлять на профессиональную переподготовку

Государство не упустит из виду никого.

Люди предпенсионного возраста будут проходить профессиональную переподготовку в Липецкой области в случае необходимости, заявили в региональном управлении труда и занятости.

Там отметили, что необходимость такого шага вызвана изменениями «в пенсионном законодательстве, которые, в свою очередь, внесли изменения в действующие трудовое законодательство и законодательство о занятости населения в Российской Федерации».

Государство не оставит стареющих граждан своей заботой не только на федеральном, но и на местном уровнях. Так, управление труда и занятости выразило готовность оказать работодателям содействие в возмещении затрат на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование сотрудников.



Те же, кто будет вынужден искать работу, в том числе во возрасте «за 60» предлагают пройти переобучение по новым специальностями. Мало того, что оно будет бесплатным, так во время учебы «студентам» независимо от трудового стажа станут выплачивать стипендию – целых 11 тысяч 280 рублей.

Напомним, что 3 октября 2018 года Президентом В. Путиным был подписан закон о повышении пенсионного возраста для россиян № 350-ФЗ. Вступил в силу это закон уже с 1 января 2019 года. Пенсионный возраст увеличен до 65 лет у мужчин и 63 года – у женщин.



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