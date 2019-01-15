Культура

сегодня, 11:41

В Липецке пройдет благотворительный концерт детей-сирот

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#Концерт #сироты #благотоврительность
В Липецке пройдет благотворительный концерт детей-сирот

На сцену выйдут и приемные родители - победители Всероссийских конкурсов.

В ДК «Сокол» состоится благотворительный концерт, в котором выступят дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Как сообщили в областном управлении культуры и туризма, в программу войдут вокальные, хореографические, инструментальные, гимнастические номера, театральные миниатюры.  

Среди артистов будут своего рода знаменитости - лауреаты областных и всероссийских конкурсов. На сцену выйдут и приёмные родители, ставшие победителям Всероссийского конкурса художественного творчества "Ассамблея замещающих семей".

Концерт пройдет 15 января в 15.00.

Фото dkilicha.ru

287
#Концерт #сироты #благотоврительность

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