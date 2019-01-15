В Липецке пройдет благотворительный концерт детей-сирот

На сцену выйдут и приемные родители - победители Всероссийских конкурсов.

В ДК «Сокол» состоится благотворительный концерт, в котором выступят дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Как сообщили в областном управлении культуры и туризма, в программу войдут вокальные, хореографические, инструментальные, гимнастические номера, театральные миниатюры.

Среди артистов будут своего рода знаменитости - лауреаты областных и всероссийских конкурсов. На сцену выйдут и приёмные родители, ставшие победителям Всероссийского конкурса художественного творчества "Ассамблея замещающих семей".

Концерт пройдет 15 января в 15.00.



Фото dkilicha.ru

