58 минут назад
Водитель «Лады Гранта» устроил массовую аварию
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.
На улице Бауман, 23-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», сбил на пешеходном переходе на 44-летнюю женщину. Пострадавшая с различными травмами доставлялась в ГБ №4, госпитализирована.
На улице Ангарской, по предварительным данным 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Дэу Матиз», сбила на переходе 64-летнюю женщину. Пострадавшая доставлялась в БСМП №1, госпитализирована.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 559 нарушений ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 54.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 2 случая неиспользования детских удерживающих устройств, 11 случаев нарушений ПДД пешеходами.
Госавтоинспекция напоминает - взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения.
Тома
Тимоха
Колян
Рудик
Дед
ВОРЧУН
Рикитави