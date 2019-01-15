Водитель «Лады Гранта» устроил массовую аварию

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 14 января в Липецке на улице Ушинского, 43-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», допустил столкновение с автомобилем «Киа Рио», после чего совершил наезд на стоящий автомобиль «Хендай» и автомобиль «ВАЗ-21102». В ДТП пострадал водитель автомобиля «Лада Гранта», с различными травмами доставлялся в ГБ №3, после оказания помощи отпущен.

На улице Бауман, 23-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», сбил на пешеходном переходе на 44-летнюю женщину. Пострадавшая с различными травмами доставлялась в ГБ №4, госпитализирована.

На улице Ангарской, по предварительным данным 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Дэу Матиз», сбила на переходе 64-летнюю женщину. Пострадавшая доставлялась в БСМП №1, госпитализирована.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 559 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 54.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 2 случая неиспользования детских удерживающих устройств, 11 случаев нарушений ПДД пешеходами.

Госавтоинспекция напоминает - взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения.