Происшествия

58 минут назад

Водитель «Лады Гранта» устроил массовую аварию

7 1847
#авария #ДТП
Водитель «Лады Гранта» устроил массовую аварию

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 14 января в Липецке на улице Ушинского, 43-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», допустил столкновение с автомобилем «Киа Рио», после чего совершил наезд на стоящий автомобиль «Хендай» и автомобиль  «ВАЗ-21102». В ДТП пострадал водитель автомобиля «Лада Гранта», с различными  травмами доставлялся в  ГБ №3,  после оказания помощи отпущен.

На улице Бауман, 23-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», сбил на пешеходном переходе на 44-летнюю женщину. Пострадавшая  с различными травмами доставлялась в ГБ №4, госпитализирована.

На улице Ангарской, по предварительным данным 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Дэу Матиз», сбила на переходе 64-летнюю женщину. Пострадавшая доставлялась в БСМП №1, госпитализирована.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 559 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 54.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 2 случая неиспользования детских удерживающих устройств, 11 случаев нарушений ПДД пешеходами.  

Госавтоинспекция напоминает - взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения.   

7 1847
#авария #ДТП

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Тома

22 минуты назад
Ага, а с татьи с Сережей, если тут и выходят, то комменты закрывают. Знает к.озел, что его народ не любит,, вот и платит админам на городе. Кругом одна коррупция!
ответить

Тимоха

24 минуты назад
Колян, где замылился? Он в конуре у себя притих, сидит. Нос не показывает. Сс.ыт что его лысый заметит.
ответить

Колян

25 минут назад
Усе проплачено! Где чисто, там лихачи забошляли. Иванова в отставку. Замылилась его рожа уже!
ответить

Рудик

26 минут назад
А на дорогах что? Убирают только там где урки из мерии ездят
ответить

Дед

34 минуты назад
Хлам переднеприводный
ответить

ВОРЧУН

48 минут назад
А где улица БАУМАН? Баумана знаю!
ответить

Рикитави

51 минуту назад
После встречи Нового года, в стране как на фронте, сводки совинфорбюро..
ответить

Еще в рубрике

Во время пожара погиб человек
#пожар
4
Во время пожара погиб человек

сегодня, 08:32

Происшествия
Сарай сгорел вместе с автомобилем в Становлянском районе
#пожар
3
Сарай сгорел вместе с автомобилем в Становлянском районе

вчера, 18:27

Происшествия
Липчанин убил гостя из самострела металлическим шариком
#убийство
49
Липчанин убил гостя из самострела металлическим шариком

вчера, 17:02

Происшествия
Спящий на улице липчанин стал жертвой преступления
#грабеж
18
Спящий на улице липчанин стал жертвой преступления

вчера, 15:31

Происшествия
Наркоторговец напал на полицейских
#нападение
35
Наркоторговец напал на полицейских

вчера, 13:56

Происшествия
Найденная под мостом через Каменный лог женщина страдала психическим заболеванием
#падение с высоты
13
Найденная под мостом через Каменный лог женщина страдала психическим заболеванием

вчера, 13:30

Происшествия