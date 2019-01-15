Спорт

сегодня, 10:06

Чемпион области выловил из реки 3 кг рыбы

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#Рыболовный спорт
Чемпион области выловил из реки 3 кг рыбы

Липчан на домашнем турнире было меньшинство, но они лучше всех знали особенности водоема.

На льду Матырского водохранилища состоялся открытый чемпионат Липецкой области по ловле рыбы на блесну.

Как сообщили организаторы, в состязании приняли участие 11 команд, из них только четыре представляли Липецкую область, а остальные были укомплектованы приезжими рыбаками. Тем не менее, именно липчане, хорошо знакомые с особенностями водоема, заняли все (!) призовые места в личном и командном зачетах.

Победу в личном зачете одержал Игорь Чуйков, наудивший 2 кг 929 граммов рыбы. Чуйков является мастером спорта России по рыбной ловле. 2-е место занял еще один мастер спорта Максим Лисаконов, улов которого составил 2 кг 433 грамма. Замкнул «тройку» призеров Олег Грешных – 2 кг 431 г.

Вся эта троица представит наш регион на Кубке России, который состоится в ближайшие выходные в Саратовской области.

Три призера представляли команду «Фрегат», которая закономерно и стала победительницей в командном зачете. На втором месте «Флагман» (Алексей Поморцев, Михаил Чупрына, Александр Миляев), на третьем – коллектив с названием «Без паники» (Олег Медведев, Сергей Гончаров, Александр Плотников).

Фото fishing-shop.top

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#Рыболовный спорт

Комментарии (2)

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Серёга

3 минуты назад
Пискарей всех выловили и рады.
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Мотя

24 минуты назад
Садисты! Рыба чувствует боль также как и рыбаки. Боль чувствую также растения! Это давно доказали ученые! Режешь лук, он плачет, с ним плачешь и ты! Вот подвесить за крюк рыбака, тогда прочувствует
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