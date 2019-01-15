Источник в Задонском районе освятит митрополит

Источник "12 апостолов" станет освященным

Источник в Камышевке Задонского района прозвали в народе 12 апостолов, из-за того, что там бьют ровно 12 ключей.



Силами местных жителей несколько лет назад место, откуда бьют родники стало туристическим, его благоустроили.



И, как сообщает липецкая митрополия, 19 января митрополит Липецкий и Задонский Никон в сослужении епископа Усманского Евфимия совершат освящение источника в честь двенадцати апостолов Христовых. Начало в 14:20.



Этот же источник имеет другие название - "Белые ключи".





