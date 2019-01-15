Общество

сегодня, 09:46

Источник в Задонском районе освятит митрополит

3 978
#источник
Источник в Задонском районе освятит митрополит

Источник "12 апостолов" станет освященным

Источник в Камышевке Задонского района прозвали в народе 12 апостолов, из-за того, что там бьют ровно 12 ключей.

Силами местных жителей несколько лет назад место, откуда бьют родники стало туристическим, его благоустроили.

И, как сообщает липецкая митрополия, 19 января  митрополит Липецкий и Задонский Никон в сослужении епископа Усманского Евфимия совершат освящение источника в честь двенадцати апостолов Христовых. Начало в 14:20.

Этот же источник имеет другие название - "Белые ключи".


3 978
#источник

Комментарии (3)

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Отец Федор

22 минуты назад
Без нашего долгополого завывательно-бубнительного поповского камлания за денежки государства и отдельных одураченных никогда НИГДЕ не будет никакой святости !! Только одна бесовщина!!
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САНЭПИДЕМСТАНЦИЯ

31 минуту назад
НЕ МЕШАЛО - БЫ ВНАЧАЛЕ СДЕЛАТЬ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДЫ. ИЛИ КРЕСТ ЖИВОТВОРЯЩИЙ НЕЙТРАЛИЗУЕТ ВСЕ МИКРОБЫ?
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12

сегодня, 10:00
Т .е пока не освятит человек( служитель церкви) , источник 12 ключей не имеет никакой силы. Но как только митрополит махнет рукой, источник станет святым и волшебным. Прям как в сказке ...
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