Общество
сегодня, 09:46
Источник в Задонском районе освятит митрополит
Источник "12 апостолов" станет освященным
Источник в Камышевке Задонского района прозвали в народе 12 апостолов, из-за того, что там бьют ровно 12 ключей.
Силами местных жителей несколько лет назад место, откуда бьют родники стало туристическим, его благоустроили.
И, как сообщает липецкая митрополия, 19 января митрополит Липецкий и Задонский Никон в сослужении епископа Усманского Евфимия совершат освящение источника в честь двенадцати апостолов Христовых. Начало в 14:20.
Этот же источник имеет другие название - "Белые ключи".
Силами местных жителей несколько лет назад место, откуда бьют родники стало туристическим, его благоустроили.
И, как сообщает липецкая митрополия, 19 января митрополит Липецкий и Задонский Никон в сослужении епископа Усманского Евфимия совершат освящение источника в честь двенадцати апостолов Христовых. Начало в 14:20.
Этот же источник имеет другие название - "Белые ключи".
Отец Федор
САНЭПИДЕМСТАНЦИЯ
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