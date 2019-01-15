Снегоуборщикам не позволят «выкатывать» время с поднятым ковшом

За техникой в Липецкой области будет следить ГЛОНАСС.

В Липецкой области проходит тестирование новое оборудование — специальные датчики установлены на снегоуборочную технику. Сейчас время практически вся дорожная техника региона находится под контролем системы ГЛОНАСС, указывает управление дорог и транспорта Липецкой области.



Диспетчер с помощью специального программного обеспечения может отслеживать передвижение дорожных машин, тракторов, грейдеров. Принципиальное отличие новых датчиков в том, что они позволяют в режиме онлайн фиксировать - действительно ли эта техника производила работу или просто передвигалась по дорогам региона. Включение пескоразбрасывателя на комбинированной дорожной машине или опускание отвала грейдера автоматически передаётся на пульт диспетчера, и позволяет точно оценивать объём выполненных работ, расход ГСМ и песко-соляной смеси.



В управлении дорог и транспорта Липецкой области работает горячая линия по вопросам содержания автомобильных дорог. По всем случаям неудовлетворительных дорожных условий на региональной дорожной сети, просим обращаться по телефонам: (4742) 25-04-10 и 22-04-43. Линия работает круглосуточно.