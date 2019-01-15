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сегодня, 09:44

Снегоуборщикам не позволят «выкатывать» время с поднятым ковшом

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#слежение #уборка #снег
Снегоуборщикам не позволят «выкатывать» время с поднятым ковшом

За техникой в Липецкой области будет следить ГЛОНАСС.

В Липецкой области проходит тестирование новое оборудование — специальные датчики установлены на снегоуборочную технику. Сейчас время практически вся дорожная техника региона находится под контролем системы ГЛОНАСС, указывает управление дорог и транспорта Липецкой области.

Диспетчер с помощью специального программного обеспечения может отслеживать передвижение дорожных машин, тракторов, грейдеров. Принципиальное отличие новых датчиков в том, что они позволяют в режиме онлайн фиксировать - действительно ли эта техника производила работу или просто передвигалась по дорогам региона. Включение пескоразбрасывателя на комбинированной дорожной машине или опускание отвала грейдера автоматически передаётся на пульт диспетчера, и позволяет точно оценивать объём выполненных работ, расход ГСМ и песко-соляной смеси.

В управлении дорог и транспорта Липецкой области работает горячая линия по вопросам содержания автомобильных дорог. По всем случаям неудовлетворительных дорожных условий на региональной дорожной сети, просим обращаться по телефонам: (4742) 25-04-10 и 22-04-43. Линия работает круглосуточно.
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#слежение #уборка #снег

Комментарии (8)

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Тетя Дуся

16 минут назад
Нигде не чистят снег кроме автодорог.Господа чиновники в городе,как во всем мире,еще есть народ который передвигается по тротуарам и дворам,которые совсем нигде ни чистят,ни в центре,ни в районах.Конечно вы же свой народ и страну не навидите,сырьевая колония для вас чиновников.
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Иван

25 минут назад
давно пора на КАЖДОГО дворника поставить датчик системы ГЛОНАСС и заставить работать этих лодырей. А то только Театральную и Соборную площадь почистить могут, а весь остальной город в снегу
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Умный чукща

29 минут назад
О жителям малых ключей надо о лодках позаботится , а то скоро как в унитазе все зажурчит однако
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Рикитави

54 минуты назад
Готовьтесь к половодью, а глонас для того чтобы потом легче найти было.
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Надо бы

сегодня, 09:58
Каждой метле - GPS трекер!
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1

сегодня, 09:58
самый эффективный способ слежения - ехать следом, все остальное ерунда, которую можно обойти
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Серый

сегодня, 09:53
Какая чуш. Они умные а жители дураки не знают как это ломается
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Загадка

сегодня, 09:48
Почему-то эти штучки быстро "ломаются"
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