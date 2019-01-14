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сегодня, 15:31

Над Липецком взойдет «кровавая» Луна

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#астрономия #затмение
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Над Липецком взойдет «кровавая» Луна

Редкое явление будет заметно утром.

21 января произойдет полное затмение Луны. Максимальная фаза затмения будет прекрасно заметна жителям севера и запада России, в том числе — Липецкой области. Полную фазу можно наблюдать при условии ясной погоды с 07:41мск до 08:44мск. Как указывает московский планетарий, лучшего всего явление будет видно в 8:12 21 января.

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Вид Луны во время полного погружения в земную тень может меняться от затмения к затмению. Иногда лунный диск во время полной фазы затмения становится настолько слабоосвещённым, что едва заметен на небосклоне, в то время как при других полных лунных затмениях он остаётся довольно ярким, приобретая медно-красный или даже оранжевый цвет. Именно «кровавую» Луну астрономы ожидают увидеть в небе 21 января.
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#астрономия #затмение
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