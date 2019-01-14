Общество

58 минут назад

Ситуационный центр мэрии Липецка пополнился 49 камерами видеонаблюдения

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Ситуационный центр мэрии Липецка пополнился 49 камерами видеонаблюдения

Сейчас специалисты городского управления по делам ГО и ЧС имеют доступ к более чем тысяче камер, установленных на улицах Липецка.

Сегодня на брифинге в мэрии начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Липецка" Николай Новиков рассказал журналистам о том, что накануне новогодних праздников городской ситуационный центр пополнился 49 новыми уличными камерами наблюдения. И теперь аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" насчитывает 108 таких камер, которые держат под прицелом все места массового скопления горожан.

Кроме того, по словам Николая Новикова, городские спасатели имеют доступ к камерам видео наблюдения Ростелекома и Липтюба. Итого за ситуацией на улицах города и во дворах наблюдают более тысячи электронных глаз.

В прошлом году в городское управление по делам ГО и ЧС мэрии с более чем 50 запросами на предоставление записей камер уличного наблюдения обращались полицейские. 
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Комментарии (4)

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овод

1 минуту назад
Какой, какой центр? А что есть уже и такой?
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Александру

9 минут назад
Это будет называться перфомансом, что б вы знали в случае чего)
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Animal planet

9 минут назад
Шикарный монитор. Из прошлого века?
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Александр

39 минут назад
Безобразие, скоро уже посать нельзя будет, что бы тебя на камеру не сняли.
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