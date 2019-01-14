58 минут назад
Ситуационный центр мэрии Липецка пополнился 49 камерами видеонаблюдения
Сейчас специалисты городского управления по делам ГО и ЧС имеют доступ к более чем тысяче камер, установленных на улицах Липецка.
Кроме того, по словам Николая Новикова, городские спасатели имеют доступ к камерам видео наблюдения Ростелекома и Липтюба. Итого за ситуацией на улицах города и во дворах наблюдают более тысячи электронных глаз.
В прошлом году в городское управление по делам ГО и ЧС мэрии с более чем 50 запросами на предоставление записей камер уличного наблюдения обращались полицейские.
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