Ситуационный центр мэрии Липецка пополнился 49 камерами видеонаблюдения

Сейчас специалисты городского управления по делам ГО и ЧС имеют доступ к более чем тысяче камер, установленных на улицах Липецка.

Сегодня на брифинге в мэрии начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Липецка" Николай Новиков рассказал журналистам о том, что накануне новогодних праздников городской ситуационный центр пополнился 49 новыми уличными камерами наблюдения. И теперь аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" насчитывает 108 таких камер, которые держат под прицелом все места массового скопления горожан.



Кроме того, по словам Николая Новикова, городские спасатели имеют доступ к камерам видео наблюдения Ростелекома и Липтюба. Итого за ситуацией на улицах города и во дворах наблюдают более тысячи электронных глаз.



В прошлом году в городское управление по делам ГО и ЧС мэрии с более чем 50 запросами на предоставление записей камер уличного наблюдения обращались полицейские.

